讓2追3逆轉瑞典女將 簡彤娟連4年挺進新加坡大滿貫正賽

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名94的國泰女將簡彤娟在2026年WTT新加坡大滿貫賽女單資格賽最終輪，克服局數0:2落後，以3:2逆轉世界排名92的瑞典好手克莉絲汀娜.卡爾柏格，連續4年打進這項大賽正賽，也是這次唯一通過資格賽考驗的台灣選手，64強將遭遇克羅埃西亞女將拉科瓦琪。

24歲的簡彤娟過去3年在新加坡大滿貫賽都挺進32強，新加坡堪稱她的幸運地，今年她從資格賽出發，首輪先以3:2逆轉哈薩克女將阿卡雪娃，次輪同樣鏖戰5局才險勝世界排名52的法國好手夏洛特.露茲。今晚對決陌生的卡爾柏格，前兩局在9:6、5:0領先下都未能拿下，以10:12、11:13連丟2局；關鍵第3局，簡彤娟又是在10:7聽牌下連續錯過3個局點，這回她沉穩面對，以12:10扳回一城，第4局也扭轉開局1:3落後劣勢，11:5扳平戰局。

決勝局，簡彤娟開局再度陷入2:5落後，但她在換邊後吹起反攻號角，雙方一路纏鬥至9平，決勝時刻，簡彤娟連續正手搶攻得手連拿2分，11:9完成不可思議的逆轉勝。

簡彤娟表示，其實在局數0:2落後時，她並不是很在意，畢竟她沒有打得不好，對手發揮確實出色，尤其對手前兩局在落後時始終保持冷靜，她也告訴自己，要一樣冷靜地去面對每1球，1分1分打。

簡彤娟在巴黎奧運後陷入低潮，世界排名也直直落，她表示，「我已經低迷了好一陣子，其實現在狀況也沒有很好，還好這幾天都有撐過來，能打進正賽還是很開心，但進正賽不是目標，只希望能打出不讓自己後悔的表現。」

