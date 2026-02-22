自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

MLB》台混血戰將出擊！費爾柴德敲強勁擊球 龍連2戰敲安卻意外傷退

2026/02/22 07:26

費爾柴德、龍。（資料照）費爾柴德、龍。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽火熱進行中，台灣經典賽混血戰將費爾柴德（Stuart Fairchild）與強納森‧龍（Jonathon Long）今天雙雙出擊，費爾柴德替補上場2打數0安打；然而龍卻與跑者相撞、意外傷退。

費爾柴德去年季後遭光芒DFA（指定讓渡），並與守護者簽下小聯盟合約。今天他在面對前東家紅人的熱身賽中，於5局上接替守護者當家明星外野手史蒂芬‧關（Steven Kwan）守備，5局下馬上贏來打擊機會，在0好2壞時積極出棒，敲出中外野強勁飛球出局，擊球初速達100.1英哩（161公里）。7局下第2打席揮空遭到三振，之後留在場上繼續守備到比賽結束，終場守護者4：2獲勝。

昨天已在春訓開幕戰敲安的強納森‧龍，今天對上遊騎兵擔任先發第4棒一壘手，首打席面對遊騎兵前大物「搖滾熊」洛克（Kumar Rocker）敲出游擊滾地球出局，3局下第2打席從大聯盟生涯47勝的奎安特里（Cal Quantrill）手中敲出二壘強勁平飛一壘安打，連續2場比賽敲安。然而4局下守備時，龍在一次攻防中與遊騎兵跑者坎哈（Mark Canha）相撞，龍疑似被撞到左手腕後痛苦倒地，隨後就退場休息，根據小熊隊消息，龍遭遇左手肘扭傷。

中職會長蔡其昌先前受訪透露，費爾柴德與龍有機會提前先來台加入台灣隊，其中龍更是已經拍影片向台灣球迷打招呼，將於27日投入大巨蛋台日交流賽台灣隊對日本火腿的賽前練習，如今卻遭遇意外傷勢，不只可能無緣提前來台，恐怕連參加經典賽都會產生變數。

