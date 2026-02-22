MLB》「法官」賈吉雙響、「左打法官」也炸裂！李灝宇替補上陣敲安

賈吉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽，洋基當家巨星「法官」賈吉（Aaron Judge）春訓初登場立刻「開庭」，上演單場雙響砲，幫助條紋軍20：3打爆老虎；而效力老虎的台灣怪力男李灝宇，今天也替補上陣敲安。

賈吉今天首打席敲出中外野平飛球出局，3局下第2打席逮中低角度87.9英哩卡特球，夯初中外野方向超大號2分砲，擊球初速104.5英哩、飛行距離420英呎；4局下賈吉再度「升堂」，這回鎖定內角高91.7英哩速球，又是一發左外野2分砲，擊球初速達106.1英哩、飛行距離395英呎。

請繼續往下閱讀...

All Rise!



Aaron Judge belts his first homer of #SpringTraining pic.twitter.com/J2hpPyYiEI — MLB （@MLB） February 21, 2026

Welcome to baseball season, Aaron Judge homered AGAIN pic.twitter.com/42CaZKfHkr — MLB （@MLB） February 21, 2026

賈吉今天3打數2安打都是全壘打，上演單場雙響砲，貢獻4分打點；號稱「左打法官」的洋基潛力新秀瓊斯（Spencer Jones），擔任先發第7棒中外野手的他也在首打席炸裂，擊球初速是恐怖的111.7英哩、飛行距離408英呎，瓊斯3打數1安打吞2K，貢獻1打點。此外，休季以1年短約回歸洋基的前MVP老將高德施密特（Paul Goldschmidt），今天也有3打數2安打2打點演出。

洋基百大新秀第79名的大物火球男拉格朗日（Carlos Lagrange），今天先發2.2局，被敲出3支安打含1轟，失掉2分有1分責失，投出2次三振、2次保送，最快球速102.4英哩（164.7公里），有6球飆破100英哩。

老虎方面，即將代表台灣參加經典賽的怪力新星李灝宇，今天於5局下替補上場守三壘，6局上首打席馬上敲出三壘滾地安打，8局上第2打席敲出游擊滾地出局，守備方面則發生1次失誤；而他的隊友、將代表南韓參賽的混血好手瓊斯（Jahmai Jones），今天2打數0安打，選到1次保送。

另外，同樣將代表南韓出戰經典賽的前韓職救援王高祐錫，今天為老虎後援0.2局被敲4支安打，包含2發全壘打，失掉4分都是自責分，送出1次三振。

「左打法官」瓊斯。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法