自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

MLB》「法官」賈吉雙響、「左打法官」也炸裂！李灝宇替補上陣敲安

2026/02/22 09:52

賈吉。（法新社）賈吉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽，洋基當家巨星「法官」賈吉（Aaron Judge）春訓初登場立刻「開庭」，上演單場雙響砲，幫助條紋軍20：3打爆老虎；而效力老虎的台灣怪力男李灝宇，今天也替補上陣敲安。

賈吉今天首打席敲出中外野平飛球出局，3局下第2打席逮中低角度87.9英哩卡特球，夯初中外野方向超大號2分砲，擊球初速104.5英哩、飛行距離420英呎；4局下賈吉再度「升堂」，這回鎖定內角高91.7英哩速球，又是一發左外野2分砲，擊球初速達106.1英哩、飛行距離395英呎。

賈吉今天3打數2安打都是全壘打，上演單場雙響砲，貢獻4分打點；號稱「左打法官」的洋基潛力新秀瓊斯（Spencer Jones），擔任先發第7棒中外野手的他也在首打席炸裂，擊球初速是恐怖的111.7英哩、飛行距離408英呎，瓊斯3打數1安打吞2K，貢獻1打點。此外，休季以1年短約回歸洋基的前MVP老將高德施密特（Paul Goldschmidt），今天也有3打數2安打2打點演出。

洋基百大新秀第79名的大物火球男拉格朗日（Carlos Lagrange），今天先發2.2局，被敲出3支安打含1轟，失掉2分有1分責失，投出2次三振、2次保送，最快球速102.4英哩（164.7公里），有6球飆破100英哩。

老虎方面，即將代表台灣參加經典賽的怪力新星李灝宇，今天於5局下替補上場守三壘，6局上首打席馬上敲出三壘滾地安打，8局上第2打席敲出游擊滾地出局，守備方面則發生1次失誤；而他的隊友、將代表南韓參賽的混血好手瓊斯（Jahmai Jones），今天2打數0安打，選到1次保送。

另外，同樣將代表南韓出戰經典賽的前韓職救援王高祐錫，今天為老虎後援0.2局被敲4支安打，包含2發全壘打，失掉4分都是自責分，送出1次三振。

「左打法官」瓊斯。（路透）「左打法官」瓊斯。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中