體育 2026WBC 最新報導

MLB》運動家台灣雙新星出鞘！莊陳仲敖1.1局挨轟 林維恩被敲3安飆K

2026/02/22 07:58

莊陳仲敖與林維恩。（資料照）莊陳仲敖與林維恩。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽，運動家以2：11不敵白襪，效力綠帽軍團的兩位台灣經典賽國手莊陳仲敖與林維恩，今天同場中繼登板，莊陳投1.1局挨轟，林維恩則是投1局被敲出3支安打，有1次三振演出。

莊陳仲敖去年在2A出賽28場（26場先發），累積6勝11敗，投145.2局飆145K，防禦率4.08，休季被加入40人名單，得以參加大聯盟春訓；至於去年小聯盟「三級跳」的林維恩，整季87局狂飆117K，也在旅美第2年就以非40人名單身分獲邀參加大聯盟春訓。同時兩人也入選經典賽台灣隊30人名單。

兩位台灣新星今天先後中繼登板，莊陳仲敖於1局下2出局接替先發右投柏金斯（Jack Perkins），花3球成功抓下出局數。不過2局下一顆紅中84.3英哩變速球遭白襪鮑德溫（Brooks Baldwin）夯出中、右外野大號陽春砲，飛行距離達402英尺。莊陳回穩後連續解決前外野大物凱蘭尼奇（Jarred Kelenic）、邁德羅斯（Chase Meidroth）與前明星金手套班尼泰迪（Andrew Benintendi）。

3局下輪到林維恩接替投球，被首名打者瓦加斯（Miguel Vargas）敲安，雖然三振掉白襪游擊新星蒙哥馬利（Colson Montgomery），但接著又被阿庫尼亞（Luisangel Acuña）與奎羅（Edgar Quero）敲出二壘安打與一壘安打掉2分，林維恩回穩後連抓2個出局數，結束今天投球任務。

莊陳仲敖今天1.1局投18球有11顆好球，最快球速94.3英哩（151.7公里），被敲出1支安打就是陽春砲，失掉1分責失，防禦率6.75；林維恩則是1局投28球有16顆好球，最快球速95.1英哩（153公里），挨3支安打失2分責失，防禦率18.00。

