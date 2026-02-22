MLB》首戰台灣！山本由伸春訓首秀飆3K 大谷敲安、金慧成雙安3打點

山本由伸。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽，衛冕軍道奇以15：2痛宰天使，王牌投手山本由伸的春訓初登板，先發1.2局飆出3次三振；他的日本武士隊友、二刀流巨星大谷翔平也有安打演出。

山本由伸將代表日本出戰世界棒球經典賽，有機會在首戰對台灣先發。昨天他在牛棚裡進行調整，今天迎來春訓初登板，首局就上演三上三下，飆出2次三振，展現世界大賽MVP氣勢。不過2局下山本遭首名打者索勒（Jorge Soler）敲二壘安打，接著外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）發生守備失誤，讓山本掉分。

山本接著飆出三振後，又連續被敲2支安打、失掉1分，山本回穩後抓下第2個出局數，也結束今天投球任務。山本由伸今天先發1.2局用30球有22顆好球，最快球速94.9英哩（152.7公里），被敲3支安打失2分（1責失），送出3次三振，防禦率5.40。山本今天登板後預計休息5天，於28日客場再對舊金山巨人的比賽中登板，作為經典賽前的最後一次先發。

3 Ks for Yoshinobu Yamamoto in his 2026 #DodgersST debut! pic.twitter.com/TsePd127Sc — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） February 21, 2026

道奇打線今天全場狂敲16支安打，其中擔任指定打擊開路先鋒的大谷翔平，首打席就敲出一壘安打，後2打席敲出滾地球出局與被三振，合計3打數1安打；另外，即將為南韓出戰經典賽的金慧成，此役擔任先發第5棒二壘手狀況火燙，3打數2安打貢獻3分打點，令吞下1K。

