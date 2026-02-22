自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》首戰台灣！山本由伸春訓首秀飆3K 大谷敲安、金慧成雙安3打點

2026/02/22 08:19

山本由伸。（美聯社）山本由伸。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽，衛冕軍道奇以15：2痛宰天使，王牌投手山本由伸的春訓初登板，先發1.2局飆出3次三振；他的日本武士隊友、二刀流巨星大谷翔平也有安打演出。

山本由伸將代表日本出戰世界棒球經典賽，有機會在首戰對台灣先發。昨天他在牛棚裡進行調整，今天迎來春訓初登板，首局就上演三上三下，飆出2次三振，展現世界大賽MVP氣勢。不過2局下山本遭首名打者索勒（Jorge Soler）敲二壘安打，接著外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）發生守備失誤，讓山本掉分。

山本接著飆出三振後，又連續被敲2支安打、失掉1分，山本回穩後抓下第2個出局數，也結束今天投球任務。山本由伸今天先發1.2局用30球有22顆好球，最快球速94.9英哩（152.7公里），被敲3支安打失2分（1責失），送出3次三振，防禦率5.40。山本今天登板後預計休息5天，於28日客場再對舊金山巨人的比賽中登板，作為經典賽前的最後一次先發。

道奇打線今天全場狂敲16支安打，其中擔任指定打擊開路先鋒的大谷翔平，首打席就敲出一壘安打，後2打席敲出滾地球出局與被三振，合計3打數1安打；另外，即將為南韓出戰經典賽的金慧成，此役擔任先發第5棒二壘手狀況火燙，3打數2安打貢獻3分打點，令吞下1K。

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中