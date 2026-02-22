自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

MLB》韓媒警戒的韓國殺手！台灣12強冠軍林昱珉春訓首秀1.2局飆2K

2026/02/22 08:38

林昱珉。（美聯社）林昱珉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太聯盟春訓熱身賽，響尾蛇以6：11不敵洛磯，即將代表台灣參加經典賽的左投「玉米」林昱珉，今天後援登板合計1.2局送出2次三振，但也失掉2分，持續調整狀況中。

林昱珉曾於杭州亞運與2024年12強賽壓制南韓，被韓媒封為「韓國殺手」。上季林昱珉在3A出賽23場都是先發，戰績5勝7敗，101.2局投球出現67次四死球，送出85K，挨18轟，防禦率6.64、被打擊率0.303，每局被上壘率1.81，ERA+89，投手獨立防禦率（FIP）為6.57。

此休季林昱珉以非40人名單身分首獲大聯盟春訓邀請，今天開幕戰於4局上接替登板，先抓下1出局後投出保送，又被洛磯2024年探花大物康登（Charlie Condon）敲出平飛安打，林昱珉接著投出三振，然而仍遭下一棒敲出二壘安打掉2分，隨後再投出保送便暫時被換下場休息。

5局上林昱珉重新被換上場投乾淨的一局，這回他回穩，飆出三振後再連抓2個出局數，上演三上三下。此役林昱珉合計投1.2局用34球有20顆好球，最快球速93.2英哩（149.9公里），被敲出2支安打、投出2次保送，失掉2分都是責失，防禦率10.80。

