體育 棒球 MLB

MLB》將與弟弟一起為墨西哥打經典賽 31歲金手套三壘轉戰紅雀

2026/02/22 09:03

烏里耶斯。（資料照，法新社）烏里耶斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕聖路易紅雀隊今天宣布，以1年附帶2027年共同選擇權的短約，簽下31歲金手套三壘手烏里耶斯（Ramón Urías）。

去年烏里耶斯在金鶯開季，但在交易大限前被交易到了太空人，總計出賽112場，繳出.241/.292/.384的打擊三圍，敲出11發全壘打與44分打點，wRC+87低於聯盟平均。

在守備端，烏里耶斯上個球季主要以三壘防區為主，其次則是二壘，不過也有3場比賽擔任一壘手的任務，2022年球季他在三壘出賽98場一共鎮守769.1局，守備率.969拿下該年三壘金手套，除此之外他生涯還曾以游擊手身分有過61場出賽，但自從2023年起就沒再守過。

球團為了騰出名單空間給烏里耶斯，選擇將牛棚右投肯特（Zak Kent）給指定讓渡（DFA），將滿28歲的他在去年才首度獲得大聯盟出賽機會，12場出賽繳出獨立防禦率（FIP）3.59的表現，ERA+93。

烏里耶斯也將於弟弟路易斯（Luis Urías）一同為母國墨西哥，征戰即將開打的世界棒球經典賽，將與英國、美國、巴西以及義大利在休士頓太空人隊的主場「大金球場」（Daikin Park）一較高下。

