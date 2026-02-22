經典賽》再先發1場後決戰台灣！道奇世界大賽MVP山本由伸有話要說

山本由伸。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇世界大賽MVP山本由伸今天在春訓開幕戰先發1.2局飆3K，僅失1分自責分，狀況調整順利。預計山本由伸將於春訓再投一場先發，接著就會加入日本隊經典賽集訓，等待3月6日首戰對台灣的比賽，對此山本也道出期望。

山本由伸今天先發1.2局用30球有22顆好球，最快球速94.9英哩（152.7公里），被敲3支安打失2分（1責失），送出3次三振，防禦率5.40。山本今天登板後預計休息5天，於28日客場再對舊金山巨人的比賽中登板，作為經典賽前的最後一次先發。

談到春訓初登板的內容，山本表示，從昨天牛棚練投開始，調整的感覺更到位，今天第一局投球手感有不錯，雖然第二局因間隔較久，比較難以進入狀況，但這也讓他能在壘上有人的情況下投球，接下來他會針對細節持續進行調整，迎接下一場比賽。山本也充滿信心強調，現在他無論是變化球或整體狀態，每天都在穩定進步，強度也正在提升，會繼續加速衝刺。

山本由伸預計將於28日於客場先發面對巨人，之後將前往日本與國家隊會合，預計將為3月6日對決台灣的經典賽C組小組賽首戰的先發做準備。對於經典賽前最後一次春訓登板，山本表示，預計投球局數會和今天一樣，或是再多投1局，目標是把3局投好投滿。

談到經典賽用球數限制，山本表示這部分有持續做溝通，也會配合道奇球團進行調整，在取得平衡的同時為日本全力以赴，「每個人都必須發揮出色才能贏球，作為其中一員，我會帶著責任感上場。雖然密集的賽程可能增加受傷風險，但我們會團結一心努力奮戰。」

