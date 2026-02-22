自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

MLB》春訓首戰即轟雙響砲！洋基「法官」對經典賽與新球季感到興奮

2026/02/22 10:41

賈吉。（法新社）賈吉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基MVP重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）今天兩度「升堂」開轟，賽後接受媒體訪問時也談到，對於接下來的新球季以及世界棒球經典賽的到來感到興奮。

洋基今天在春訓熱身賽迎戰老虎，賈吉迎來首場出賽就展現絕佳手感，在3局下半與4局下半重砲開轟上演單場雙響砲，最終今日留下3打數2安打外帶4分打點的火燙表現，也幫助球隊以20：3大勝老虎。

除了是洋基的當家球星外，賈吉今年還背負世界棒球經典賽美國隊的隊長重任，今天「法官」在比賽結束後受訪表示，他除了期待新賽季的到來外，也對即將開打的經典賽非常興奮，「我們上個球季還有工作沒有完成，尤其還是以這樣的方式收尾，我現在一心只想把自己的狀態調到最好，並幫助球隊拿下更多的比賽。」

目前33歲的賈吉，在去年依舊繳出無人能敵的表現，152場出賽打出.331/.457/.688的打擊三圍，狂轟53發全壘打與114分打點，wRC+更是高到破表的204，除了拿下打擊王的獎項外，還榮獲美聯MVP二連霸的殊榮。

上屆經典賽美國不敵日本拿下亞軍，本屆團隊由賈吉領軍籌組「復仇者聯盟」強勢來襲，將與墨西哥、義大利、英國與巴西齊聚休士頓太空人隊的主場「大金球場」（Daikin Park）一較高下，唯一目標就是要衝擊冠軍！

