經典賽》委內瑞拉戰力大減！費城人火球後援與12強優異左投缺陣

2026/02/22 10:06

阿瓦拉多、莫斯奎達。（合成照）阿瓦拉多、莫斯奎達。（合成照）

〔體育中心／綜合報導〕委內瑞拉再傳出戰力受挫的消息！根據外媒《El ExtraBase》記者阿瓦瑞茲蒙提斯（Daniel Álvarez-Montes）透露，兩位後援左投阿瓦拉多（José Alvarado）與莫斯奎達（Oddanier Mosqueda）分別因保險以及傷勢因素將缺陣即將開打的世界棒球經典賽。

效力費城人的阿瓦拉多，在去年季中因興奮劑檢測呈現陽性，而被大聯盟禁賽80場，導致只留下28場出賽，26局投球送出32次三振，戰績4勝2敗5中繼7救援，獨立防禦率（FIP）3.60，ERA+117，今天傳出因保險問題無法為國出戰，讓團隊損失一位去年均速高達99.1英里（約159.5公里）的火球牛棚。

另一位缺陣的投手莫斯奎達，目前還沒有大聯盟的出賽機會，曾在前年的世界12強棒球賽披上國家隊戰袍，投出5場比賽防禦率1.42的優異表現。在美職部分已在3A出賽3年球季，去年55場後援出賽送出68K，戰績5勝5敗10中繼2救援，防禦率與每局被上壘率分別為4.52與1.25，不過在經典賽前傳出手肘受傷需要2到4週的時間休養，同樣無緣本屆賽事。

歷屆最高名次曾拿下第3名的委內瑞拉，今年包括國內政權動盪以及保險問題等等，在徵召過程上並不順利，雖然帶了多達18名投手參戰，但除了阿瓦拉多與莫斯奎達以外，雙城明星右投羅培茲（Pablo Lopez）也因為可能要動肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術）缺席賽事，更是讓球隊的戰力大打折扣。

