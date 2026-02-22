自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》少了柯瑞怎麼辦？勇士主帥談變陣、曝格林接受「新角色」

2026/02/22 11:15

格林。（資料照，路透）格林。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕勇士近期傷兵頻傳，先是「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷，然後老大哥柯瑞（Stephen Curry）又被檢查出患有跑者膝，對此總教練柯爾（Steve Kerr）不得不做出一些調整，才能免於掉出西部附加賽的位置。

勇士在主力接連倒下後，球隊需要在球隊沒有大哥的情況下，維持戰績。對此，柯爾在節目受訪時透露，他們正努力保持陣容的穩定，然後根據球場的狀況做出調整。

柯爾表示：「有一件我們正在嘗試的事，就是維持陣容的穩定性，特別是在波辛傑斯（Kristaps Porzingis）加入後，這會變得很複雜。你現在擺出多種陣容，然後柯瑞有可能在幾場後回歸，到時候你又要再改一次。」

雖然柯爾尚未考慮讓格林（Draymond Green）替補出場，但柯爾坦言：「他的時間已經有所下降了。我們會盡量讓他跟柯瑞一起出賽，確保他在進攻端發揮出最大的作用。但當柯瑞不在場時，你們就會看到跟過去幾場比賽一樣，我們可能不會讓格林進入收官陣容，有機會是哈佛德（Al Horford）或是波辛傑斯，更甚至是他們同時在場。」

最後柯爾表示：「我和格林談過這件事，他處理得很好，他告訴我：『我知道，如果我不在收官陣容也沒關係，這就是球隊與我現在的狀況，我會時刻做好準備。』而他也正是這麼做的。」

