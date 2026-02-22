自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》古林睿煬練習賽遭培證英雄攻破 韓媒幸災樂禍：對韓國利多

2026/02/22 10:22

古林睿煬。（中職提供）古林睿煬。（中職提供）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽台灣隊昨在台北大巨蛋進行閉門練習賽，與韓職培證英雄2：2握手言和，台灣隊先發投手古林睿煬投2局被敲3支安打失2分，卻被韓媒解讀為「面對KBO連3年墊底的球隊出現動搖，對韓國棒球利多」。

韓媒《StarNews》撰文表示，台灣隊在與南韓國家隊展開經典賽對決前，在主場遭去年KBO爐主的培證英雄卻未能取勝，顏面掃地；最令人意外的消息是台灣隊主力投手古林睿煬，這位被南韓球迷親切稱為「郭彬好友」的強投，面對培證英雄密集攻勢卻顯得吃力，「被視為WBC台韓戰主力投手的球員，卻難以抵擋KBO連3年墊底球隊的火力，這對韓國棒球無疑是一項利多消息。」

韓媒還指出，台灣雖然動用包含擁有大聯盟資歷的張育成，以及隊長陳傑憲等精銳打線，但在培證英雄投手群壓制下僅拿下2分，儘管台灣打線敲出6安、獲得7次四死球，不斷製造攻勢，但關鍵一擊始終沒有出現，「而雖然只是練習賽，但培證英雄7投賞台灣隊9次三振，瓦解台灣隊的追分意志。」

總教練曾豪駒昨天賽後表示，球隊整體攻擊面的狀況還不錯，只是在面對更換投手後的適應狀況要再快一點；投手方面，包括林詩翔、鄭浩均、胡智爲等人都有好表現，比起過年前的狀況都更理想，期待大家接下來再慢慢把節奏搭配好。

