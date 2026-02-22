NBA》柯瑞休兵全程站著為隊友加油 真相卻令人心碎

柯瑞。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）近期因為「跑者膝」傷勢休兵，原本預計明星賽後有機會回歸，但因為還有疼痛的情況，球團又延後他歸隊日期，ESPN分析師傑佛森（Richard Jefferson）在播客節目上透露，柯瑞因為膝蓋不適連坐著都會痛。

傑佛森日前在節目上談到柯瑞在明星賽前的比賽，常常全程站著為隊友加油，原本認為，這是他激勵隊友的方式也展現很好的領袖風範，不過，柯瑞事後跟他談到為何都要站著加油，真相令外界替他擔憂。

「我們一起看了勇士對湖人的比賽，柯瑞全程站著加油。」傑佛森說： 「我想說柯瑞真是個好隊友，一直在為隊友們加油，但柯瑞卻說『對阿！因為如果我坐下，腳會痛。』這就能看出他正在承受什麼。」這是近期關於柯瑞傷勢最細節的描述，卻也顯示出他的傷勢比預期嚴重，甚至短時間之內很難重回賽場。

傑佛森提到，這情況也解釋了為何勇士如此謹慎，「如果柯瑞坐下都會感到疼痛，那麼讓他倉促復出就毫無意義，跑步膝需要休息和消炎治療，強行復出只會加重傷勢。」

不過，勇士少了柯瑞競爭力也大幅下降，目前他們以29勝27負，名列西部第8，本季在沒有柯瑞的情況下，他們的戰績為6勝11負。

