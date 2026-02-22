經典賽》台灣隊警戒對手！韓裔強投有自信壓制大谷：即便是名人堂...

丹寧。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕即將代表南韓參加經典賽的水手混血右投丹寧（Dane Dunning），昨天在春訓先發對教士繳出1.2局無失分內容。近期他接受韓媒訪問，透露有機會披上南韓國家隊戰袍的感想。

31歲的丹寧大聯盟6年效力過白襪、遊騎兵與勇士，也曾是2023年遊騎兵的冠軍成員，生涯累積28勝32敗，防禦率4.44，ERA+94。此休季他以小聯盟合約加盟水手，同時也入選南韓隊經典賽陣容，有機會在C組小組賽強碰台灣。

對於能入選南韓國家隊參加經典賽，丹寧受訪直呼：「真的很興奮！」他表示，這不僅是為了他的韓國母親，更是為了紀念自己的韓國血統；丹寧還透露，當時他穿上KBO事先寄給他的南韓隊球衣與母親視訊，告訴她自己入選的消息：「母親驚訝到說不出話來，雖然不知道該說什麼，但她真心為我祝賀，眼眶也有些濕潤。」

丹寧希望南韓球迷能享受他的表現，而他也希望自己不要辜負球迷，為南韓爭取更多勝利。而加入南韓隊對他而言也是全新體驗，曾與李政厚、金惠成交手，也和金河成當過對友的丹寧表示，能見到在大聯盟對決過的球員很開心，但他更期待見到韓職的本土好手。至於最想見到的隊友，他笑著點名金慧成，「去年在3A，他把我投的第一球就敲出全壘打，我想當面聽聽他當時的想法！」

本屆南韓與日本、台灣、澳洲與捷克同位於C組，如果丹寧在與日本的比賽登板，有機會對決道奇二刀流巨星大谷翔平；效力遊騎兵時期，丹寧也多次與當時在天使的大谷交手。對此丹寧自信喊話：「大谷是極具天賦的球員，是當今最強選手之一。但在棒球的世界，即使是名人堂等級的打者，10次打擊也有7次會出局。我對過他很多次，知道如何應對。」

去年賽季表現不佳的丹寧，如今有望在世界棒球最高舞台再次證明自己，他坦言，去年起伏很大，投球表現不如以往；但今年他完全改變心態，現在狀態極佳，也期待即將到來的機會，「能在WBC這種國際大賽投球，對我的職業生涯很有幫助。能在世界舞台展現球技，本身就是一件很酷的事情。」

