NFL》前紅雀潛力外接手疑自殺得年25歲 傳奇球星哀悼：走得太早了...

摩爾得年25歲。（取自維京人隊官方X）

〔體育中心／綜合報導〕根據路易斯維爾大學美式足球總教練布羅姆（Jeff Brohm）最新聲明，前亞利桑納紅雀外接手摩爾（Rondale Moore）於美國時間週六去世，得年25歲。

根據《ESPN》報導，印第安納州新奧巴尼（New Albany）警方表示，摩爾被發現陳屍於車庫內，疑似死於自殺性槍傷；綜合外媒報導，弗洛伊德郡（Floyd County）驗屍官也證實其死訊。

請繼續往下閱讀...

曾在摩爾效力普渡大學（Purdue）期間執教他的布羅姆，今天在聲明中表示：「執教摩爾是一種純粹的喜悅，他從不向任何挑戰低頭，有著無人能敵的職業道德，也是隨時都能挺身而出的優秀隊友。我們都很愛Rondale，愛他的笑容，也愛他的熱忱。」

過去在普渡大學入選全美最佳陣容（Consensus All-American）的摩爾，於2021年NFL選秀會第2輪49順位被紅雀相中，在效力紅雀3個球季中，摩爾先發23場比賽，累積135次接球推進1201碼，拿下3次接球達陣，另有52次跑陣推進249碼、1次跑陣達陣。

摩爾。（資料照）

摩爾在2024年3月被紅雀交易至亞特蘭大獵鷹，換取四分衛里德（Desmond Ridder），卻在開季前的訓練營受傷整季報銷；去年3月他與明尼蘇達維京人簽下1年200萬美元合約，卻在季前熱身賽再度遭遇賽季報銷的命運。

在摩爾的死訊傳出後，多位前隊友在社群媒體上紛紛哀悼。前紅雀傳奇衝傳手瓦特（J.J. Watt）在X上發文表示：「完全無法想像或消化這件事，完全不可能，真的走得太早了，他是如此特別，原本還能有所貢獻。安息吧，Rondale。」拉斯維加斯突擊者當家球星克羅斯比（Maxx Crosby），也在X上發布影片，祈求摩爾安息。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法