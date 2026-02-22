自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》溫班亞瑪砍28分還大秀風車灌籃美技 國王苦吞隊史最慘16連敗（影音）

2026/02/22 12:09

溫班亞瑪。（美聯社）溫班亞瑪。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕馬刺今天在主場迎戰國王，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）繳出全場最高28分、15籃板，率隊以139：122豪取8連勝，而國王則苦吞16連敗，又再次刷新隊史最長連敗紀錄。

近況不理想的國王今日賽前已經吞下15連敗，這也是他們隊史最長連敗紀錄。今天他們作客馬刺，開賽又被打出一波11：0攻勢，陷入苦戰，首節打完暫時以4分落後。

馬刺上半場團隊命中率達到55%，三分球命中率也突破4成，「城堡哥」卡瑟爾（Stephon Castle）繳出全隊最高13分，溫班亞瑪進帳11分，半場打完馬刺暫時以73：65領先。國王方面，穆雷（Keegan Murray）和德羅森（DeMar DeRozan）半場攻下14分全場最高。

易籃後，馬刺依舊維持領先優勢，溫班亞瑪在末節還上演大風車灌籃，讓現場球迷陷入瘋狂，而他這一戰一共進帳28分、15籃板、6助攻，外加4次阻攻，展現全能身手，帶隊收下8連勝。

馬刺今天團隊命中率達到55%，除了溫班亞瑪表現搶眼，福克斯（De'Aaron Fox）、卡瑟爾和替補上陣的K.強森（Keldon Johnson）都繳出18分；國王方面，穆雷和德羅森都拿下20分全隊最高，還是無力助隊止敗。

