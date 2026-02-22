NBA》布朗森扮關鍵先生率尼克逆轉火箭 杜蘭特30分寫紀錄做白工

杜蘭特。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕尼克今在麥迪遜廣場花園迎戰火箭，克服全場最多18分落後，靠布朗森（Jalen Brunson）與湯斯（Karl-Anthony Towns）在第四節挺身而出，以108：106演出逆轉勝，成功捍衛主場。

東西雙雄本季首度對決，尼克首節靠阿努諾比（OG Anunoby）獨攬9分，帶著27：21領先進入次節，第二節火箭逐漸找回火力，攻守更加出色，中鋒森根（Alperen Sengun）單節4投4中拿下11分，杜蘭特（Kevin Durant）在半場前2罰俱中，幫助球隊以54：53反超進入第三節。尼克一哥布朗森前兩節表現低迷，4投0中僅靠罰球拿2分。

易籃後，大蘋果軍團進攻端仍無太大起色，火箭則在杜蘭特有裡有外帶領之下，單節打出37：22猛攻，帶著91：75優勢進入決勝節，湯斯末節開賽不久以灌籃秀率隊打出反撲，尼克打出16：6一波流迅速縮小差距。

末節得分當機的火箭在關鍵時刻又失誤連連，尼克靠「神偷」阿瓦拉多（Jose Alvarado）連續2次抄截美技，在倒數1分26秒追到103：103，接著布朗森跳投得手，阿努諾比2罰俱中，不過杜蘭特在倒數2.4秒飆進3分彈，幫助火箭追到又剩1分差，隨後薛米特（Landry Shamet）2罰1中，剩下1.4秒杜蘭特超遠距離出手落空，尼克以2分差完成逆轉勝。

布朗森今12投6中攻下20分有8分集中在第四節，湯斯末節也有7分進帳，全場拿下全隊最高25分，阿努諾比挹注20分，薛米特替補貢獻14分，阿瓦拉多8分、5抄截。

火箭6人得分超過雙位數，但末節出現多達9次失誤種下敗因，杜蘭特今攻下全場最高30分，生涯至今12場在麥迪遜廣場花園的比賽都拿下至少20分，追平傳奇賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）並列史上客隊球員最多，可惜仍無法率隊贏球，史密斯（Jabari Smith Jr.）挹注21分，森根拿下16分，伊森（Tari Eason）拿11分、12籃板，湯普森（Amen Thompson）12分、10籃板作收。

