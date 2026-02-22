MLB》雙城又傳壞消息！王牌突傳不適被拔先發 出戰經典賽產生變數

萊恩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕明尼蘇達雙城王牌投手萊恩（Joe Ryan）原先在今天預定出賽，但卻在賽前突傳身體不適喊卡，這也讓他能否為美國出戰即將到來的世界棒球經典賽產生變數。

萊恩原先預計在今天對上紅襪的熱身賽登板，但在賽前大約15分鐘卻傳出他右側下背部緊繃臨時拔掉先發，由斯杜爾（Eston Stull）代替出賽，雖然2局的投球送出2保送與1三振沒有失分，但球隊仍以2：7輸球。

請繼續往下閱讀...

比賽結束前，萊恩就已經離開球場接受核磁共振（MRI）檢查，賽後雙城總教練薛爾頓（Derek Shelton）接受採訪時也提到，萊恩的傷勢發生在賽前準備的時候，「為了確保無大礙，我們送他去做影像檢查，明天我們就會有更多消息，看狀況到底如何。」

萊恩在去年球季投出生涯最佳的一年，出賽31場比賽（1場後援）累計171局投球，送出194次三振，戰績13勝10敗，防禦率3.42，ERA+125，並首度入選明星賽。

萊恩也是經典賽美國「復仇者聯盟」的其中一員，但突如其來的傷勢卻可能讓參賽計畫有變數，而他也是雙城在春訓遇到傷勢的第2位先發投手，另一位則是將在美國時間周三進行手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術）的明星右投羅培茲（Pablo Lopez），這也讓他無法為委內瑞拉出戰WBC。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法