體育 棒球 中職

中職》12萬人追蹤的前道奇捕手教練報到 兄弟新希望可望再進化

2026/02/22 13:18

賀克托。（記者龔乃玠攝）賀克托。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／屏東報導〕中信兄弟邀請委內瑞拉籍教練賀克托 （Hector Alvarez）擔任春訓客座捕手教練，今天正式報到，準備為捕手群的接捕動作傳授經驗，而曾在道奇、大都會小聯盟執教的他，將為單膝蹲捕的捕手群帶來更細膩的指導。

中信透過球團人員牽線大都會體系找上賀克托，他擅長以現代化訓練方法解析捕手動作細節，著重Framing、擋球穩定度與阻殺腳步協調等關鍵技術，來到中信報到前，已透過影片觀察中信捕手群好幾個月，發現有些捕手是傳統接球，另外有些年輕捕手則是單膝接球。

賀克托在IG有多達12萬名追蹤者，影片教學都是指導單膝捕手居多，近年台灣也多了不少單膝接球捕手，他認為蹲捕型態要看每個捕手的能力，有些人的移動性比較好，因而適合單膝，「現在趨勢都是單膝接球，可以有更好的接球和framing（偷好球）。」

賀克托希望能為中信每個捕手找到適合自己的蹲捕方式，將會逐一找捕手來討論。其中，陳統恩是中信少數單膝蹲捕的捕手，有機會從賀克托身上學到更多單膝蹲捕的技巧，而陳統恩也是今年中信捕手新希望，曾被平野惠一點名是二號捕手候選，亦是全隊最早到球場的選手。

