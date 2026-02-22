NBA》大場面！小皮朋被撞倒氣炸和對方大打出手 灰熊不敵熱火（影音）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 <a title="點我下載APP" href="https://service.ltn.com.tw/app" target="_blank" class="ga_event" data-vars-box-title="內容頁" data-desc="APP載點" data-vars-desc="APP載點">點我下載APP</a> <a title="按我看活動辦法" href="https://drawpage.ltn.com.tw/slot_v9/" target="_blank" class="ga_event" data-vars-box-title="內容頁" data-desc="活動辦法" data-vars-desc="活動辦法">按我看活動辦法</a> </p> </div> <div class="suggest suggest_pc"> </div> <div id="oneadIRDFPTag"></div> <div id="ad-IR2" class="suggest_m suggestBottom" style="text-align: center; display:none;" ></div> <script> const host = location.hostname.toLowerCase().replace(".ltn.com.tw", ""); var setOnead = false; (function() { var disable_onead_mobile_inread = false; // 設定數值 var IR2units = { 'ent': {'slot': '/21202031/07-ent-mobile-sub-P-IR2', 'size': ['fluid', [1, 1], [300, 250], [320, 480], [336, 280]]}, 'ec': {'slot': '/21202031/06-ec-mobile-sub-P-IR2', 'size': ['fluid', [1, 1], [300, 250], [320, 480], [336, 280]]}, 'istyle': {'slot': '/21202031/08-style-mobile-sub-P-IR2', 'size': ['fluid',[1, 1], [300, 250], [320, 480], [336, 280]]}, 'auto': {'slot': '', 'size': []}, 'sports': {'slot': '', 'size': []}, '3c': {'slot': '/21202031/04-3C-mobile-sub-P-IR2', 'size': ['fluid',[1, 1], [300, 250], [320, 480], [336, 280]]}, 'talk': {'slot': '/21202031/05-talk-mobile-sub-P-IR2', 'size': ['fluid', [336, 280], [1, 1], [300, 250], [320, 480]]}, 'estate': {'slot': '21202031/11-estate-mobile-sub-P-IR2', 'size': ['fluid', [1, 1], [300, 250], [320, 480], [336, 280]]}, 'features': {'slot': '/21202031/99-feature-mobile-sub-P-IR2', 'size': ['fluid', [1, 1], [300, 250], [320, 480], [336, 280]]}, }; if (host.indexOf('estate') === 0 || host.indexOf('features') === 0) { disable_onead_mobile_inread = true; } if (!cookies_m.isPC() && disable_onead_mobile_inread) { $('#oneadIRDFPTag').css('display', 'none'); //IR2 $('#ad-IR2').css('display', 'block'); googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot(IR2units[host]['slot'], IR2units[host]['size'], 'ad-IR2').addService(googletag.pubads()); googletag.enableServices(); }); $(function(){ googletag.cmd.push(function() { googletag.display('ad-IR2'); }); }); } else { //onead setOnead = true; } })(); function get_now_category(host) { var _category = '-1'; try { switch (host.toLowerCase()) { case 'talk': case 'istyle': case 'ent': case '3c': case 'auto': case 'food': case 'sports': case 'estate': _category = host; break; case 'ec': _category = 'business'; break; default: var secA = uri.split('/')[1]; var secB = uri.split('/')[2]; if (secA.toLowerCase()=='news') _category = secB; break; } } catch (e) { } return _category; } var custom_call_MIR = function (params) { if ( params === null || params.hasAd === false ) { // 客製化 passback } } var custom_call_IR = function (params) { if ( params === null || params.hasAd === false ) { // 客製化 passback } } if (setOnead) { var _ONEAD = {}; _ONEAD.pub = {}; _ONEAD.pub.slotobj = document.getElementById("oneadIRDFPTag"); _ONEAD.pub.slots = ["div-onead-ad"]; _ONEAD.pub.uid = "1000054"; _ONEAD.pub.external_url = "https://onead.onevision.com.tw/"; _ONEAD.pub.scopes = ["spotbuy", "speed"]; _ONEAD.pub.player_mode_div = "div-onead-ad"; _ONEAD.pub.player_mode = cookies_m.isPC() ? "inread" : "mobile-inread"; _ONEAD.pub.category = get_now_category(host); _ONEAD.pub.queryAdCallback = cookies_m.isPC() ? custom_call_IR : custom_call_MIR; _ONEAD.pub.is_same_adUnit = true; var ONEAD_pubs = ONEAD_pubs || []; ONEAD_pubs.push(_ONEAD); } </script> <script type="text/javascript" src = "https://ad-specs.guoshipartners.com/static/js/onead-lib.min.js"></script> <div id="related-news-container" class="related-news-container"> <div class="caption2">相關新聞</div> <ul class="related boxTitle" data-desc="相關新聞"> </ul> </div> <script> var originalMoreNews = [{"url":"https:\/\/sports.ltn.com.tw\/news\/breakingnews\/5347711","title":"NBA\u300b\u6ce2\u723e\u672b\u7bc0\u5927\u7206\u767c \u9d5c\u9d98\u4e00\u6ce2\u6d41\u9006\u8f49\u4e03\u516d\u4eba","no":"5347711","group":"breakingnews","photo_s":"https:\/\/img.ltn.com.tw\/Upload\/sports\/page\/400S\/2026\/02\/22\/php1JZEcO.jpg","photo_b":"https:\/\/img.ltn.com.tw\/Upload\/sports\/page\/800S\/2026\/02\/22\/php1JZEcO.jpg","status":[],"type":"sports","other":"0"},{"url":"https:\/\/sports.ltn.com.tw\/news\/breakingnews\/5347736","title":"NBA\u300b\u5e03\u6717\u68ee\u626e\u95dc\u9375\u5148\u751f\u7387\u5c3c\u514b\u9006\u8f49\u706b\u7bad \u675c\u862d\u727930\u5206\u5beb\u7d00\u9304\u505a\u767d\u5de5","no":"5347736","group":"breakingnews","photo_s":"https:\/\/img.ltn.com.tw\/Upload\/sports\/page\/400S\/2026\/02\/22\/phpUbQtli.jpg","photo_b":"https:\/\/img.ltn.com.tw\/Upload\/sports\/page\/800S\/2026\/02\/22\/phpUbQtli.jpg","status":[],"type":"sports","other":"0"},{"url":"https:\/\/sports.ltn.com.tw\/news\/breakingnews\/5347713","title":"NBA\u300b\u6eab\u73ed\u4e9e\u746a\u780d28\u5206\u9084\u5927\u79c0\u98a8\u8eca\u704c\u7c43\u7f8e\u6280 \u570b\u738b\u82e6\u541e\u968a\u53f2\u6700\u615816\u9023\u6557\uff08\u5f71\u97f3\uff09","no":"5347713","group":"breakingnews","photo_s":"https:\/\/img.ltn.com.tw\/Upload\/sports\/page\/400S\/2026\/02\/22\/phpmmyhPK.jpg","photo_b":"https:\/\/img.ltn.com.tw\/Upload\/sports\/page\/800S\/2026\/02\/22\/phpmmyhPK.jpg","status":["2"],"type":"sports","other":"0"},{"url":"https:\/\/sports.ltn.com.tw\/news\/breakingnews\/5347660","title":"NBA\u300b\u53ea\u62537\u5206\u9418\u5c31\u9000\u5834 \u8cfd\u524d\u50b7\u4e86\u5e03\u514b\u7684\u592a\u967d\u53c8\u8981\u5c11\u4e86\u300c\u60e1\u68cd\u300d","no":"5347660","group":"breakingnews","photo_s":"https:\/\/img.ltn.com.tw\/Upload\/sports\/page\/400S\/2026\/02\/22\/phpUPXRj9.jpg","photo_b":"https:\/\/img.ltn.com.tw\/Upload\/sports\/page\/800S\/2026\/02\/22\/phpUPXRj9.jpg","status":[],"type":"sports","other":"0"},{"url":"https:\/\/sports.ltn.com.tw\/news\/breakingnews\/5347583","title":"NBA\u300b\u5c11\u4e86\u67ef\u745e\u600e\u9ebc\u8fa6\uff1f\u52c7\u58eb\u4e3b\u5e25\u8ac7\u8b8a\u9663\u3001\u66dd\u683c\u6797\u63a5\u53d7\u300c\u65b0\u89d2\u8272\u300d","no":"5347583","group":"breakingnews","photo_s":"https:\/\/img.ltn.com.tw\/Upload\/sports\/page\/400S\/2026\/02\/22\/phpHSFgqc.jpg","photo_b":"https:\/\/img.ltn.com.tw\/Upload\/sports\/page\/800S\/2026\/02\/22\/phpHSFgqc.jpg","status":[],"type":"sports","other":"0"}]; $(document).ready(function() { var relatedNewsContainer = $('ul.related.boxTitle'); fetchRelatedNews('5347785', 'breakingnews', 6, 'SPORTS') .then(function(data) { if (data.length > 0) { useFetchedRelatedNews(data); } else { (originalMoreNews.length > 0) ? useOriginalRelatedNews(originalMoreNews): removeHotnewsDOM("related-news-container"); } }) .catch(function(error) { (originalMoreNews.length > 0) ? useOriginalRelatedNews(originalMoreNews): removeHotnewsDOM("related-news-container"); }); /** * 從api取相關新聞 */ function useFetchedRelatedNews(data) { var relatedHtml = ''; $.each(data, function(index, news) { relatedHtml += '<li>'; relatedHtml += '<a title="' + news.LTRT_Title + '" href="' + news.LTRT_Url + '" class="boxText" data-desc="P:' + index + ':' + news.LTRT_Title + '">'; relatedHtml += '<h3>'; if (news.LTRT_VideoFlag) { relatedHtml += '<span class="video"></span>'; } relatedHtml += news.LTRT_Title + '</h3></a></li>'; }); relatedNewsContainer.html(relatedHtml); } /** * 使用原本的相關新聞 */ function useOriginalRelatedNews(data) { var relatedHtml = ''; $.each(data, function(index, news) { relatedHtml += '<li>'; relatedHtml += '<a href="' + news.url + '?utm_source=SPORTS&utm_medium=relatedNews&utm_campaign=ltn_customize" title="' + news.title + '" data-desc="T:' + index + ':' + news.title + '">'; relatedHtml += '<h3>'; if (news.status) { $.each(news.status, function(i, status) { if (status == 2) { relatedHtml += '<span class="video"></span>'; } }); } relatedHtml += news.title + '</h3></a></li>'; }); relatedNewsContainer.html(relatedHtml); } }); </script> <div class="suggestWrapper-1-2 "> <div class="suggest suggest-1-2 suggest_pc"> <!-- /21202031/10-sports-sub-P-sponsors-B1/23340708790 --> <div id="ad-C1" class="boxTitle suggest_pc adHeight250" data-desc="廣告ad-C1" style="text-align: center;"> <script>displayDFP('ad-C1', 'pc');</script> </div> </div> <div class="suggest suggest-1-2 suggest_pc"> <!-- /21202031/10-sports-sub-P-sponsors-B2/23341418231 --> <div id="ad-C2" class="boxTitle suggest_pc adHeight250" data-desc="廣告ad-C2" style="text-align: center;"> <script>displayDFP('ad-C2', 'pc');</script> </div> </div> </div> <div class="suggest suggest_m"> <!-- /21202031/10-sports-mobile-sub-P-B2/23341845771 --> <div id="ad-B2" class="boxTitle suggest_m suggestBottom adHeight280" data-desc="廣告ad-B2" style="text-align: center;"> <script>displayDFP('ad-B2', 'm');</script> </div> </div> </div> <div class="caption hotnews_bottom">推薦新聞</div> <div class="whitecon todaynews boxTitle boxText" data-desc="推薦新聞"> <ul class="hotNews"> </ul> </div> <script> //文末推薦新聞 document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => { fetchHotNews(["sports", "籃球"], 6, "hotnews_bottom") .then(data => { if (data.length > 0) { hotNewsBottom(data); } else { removeHotnewsDOM('caption.hotnews_bottom'); removeHotnewsDOM('whitecon.todaynews.boxTitle.boxText') } }) .finally(function() { // lazy load images lazyImg = $('img.lazy_imgs_ltn'); lazyload(lazyImg); }) }); // 文末推薦新聞 function hotNewsBottom(data) { if (data.length) { const bottomNews = document.querySelector('.hotNews'); bottomNews.innerHTML = data.map((item, index) => ` <li> <a href="${item.LTRT_Url}" class="boxText" title="${item.LTRT_Title}" data-desc="P:${index}:${item.LTRT_Title}"> <div class="resize_imgs_ltn"> <img class="lazy_imgs_ltn" src="assets/images/rwd/400S.jpg" data-src="${item.LTRT_SmallPhotoPath}" alt="${item.LTRT_Title}" title="${item.LTRT_Title}" data-desc="P:${index}:${item.LTRT_Title}"> </div> <h3> ${item.LTRT_Title} ${item.LTRT_VideoFlag ? '<span class="video"></span>' : ''} </h3> </a> </li> `).join(''); } } </script> <!-- 網友回應 --> <div class="caption">網友回應</div> <div class="whitecon"> <div class="fb-comments" data-href="https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/5347785" data-width="640" data-numposts="2" data-colorscheme="light"></div> </div> <!-- loading... 轉圈圈 --> <style> .waitAjax { text-align: center; display: none; } .waitAjax img { width: auto; margin: 15px 0; } .listEnd { display: none; text-align: center; margin: 15px auto; } </style> <div class="waitAjax"><img src="https://cache.ltn.com.tw/images/loading.svg" alt="載入中" title="載入中"></div> <script> // 綁定scroll事件 $(window).on('scroll', loadNextPage); // 變數初始化 let limitOffsets = []; limitOffsets[0] = 0; let countPage = 1; let scrollPage = 1; let checkOffset = -1; let ending = false; let article; let waitAjax = $('.waitAjax'); let textsize; let outside940 = $('.content940'); // 以第0則當作樣板 let template = outside940.find('.template').eq(0); // dfp宣告 let dfp = {"pc":{"K1":{"slot":"\/21202031\/10-sports-sub-P-K1\/23341845753","size":"[[1, 1], [970, 90], [970, 160], [970, 250], [1260, 90], [1260, 160], [1260, 250]]","div":"ad-K1","class":"suggestTop adHeight250","collapse":0},"PCIR1":{"slot":"\/21202031\/10-sports-sub-P-IR1\/23341418234","size":"[ 'fluid', [1, 1], [650, 610], [650, 250], [640, 360]]","div":"ad-PCIR1","class":"adHeight250","collapse":1},"C1":{"slot":"\/21202031\/10-sports-sub-P-sponsors-B1\/23340708790","size":"[[300, 250]]","div":"ad-C1","class":"adHeight250","collapse":1},"C2":{"slot":"\/21202031\/10-sports-sub-P-sponsors-B2\/23341418231","size":"[[300, 250]]","div":"ad-C2","class":"adHeight250","collapse":1},"BD1":{"slot":"\/21202031\/10-sports-sub-P-BD1\/23341845759","size":"[[300, 250], [300, 600]]","div":"ad-BD1","class":"suggestBottom adHeight250","collapse":1},"BD2":{"slot":"\/21202031\/10-sports-sub-P-BD2\/23340708787","size":"[[300, 250], [300, 600]]","div":"ad-BD2","class":"suggestBottom adHeight250","collapse":1},"BD3":{"slot":"\/21202031\/10-sports-sub-P-BD3\/23341845765","size":"[[300, 250], [300, 600]]","div":"ad-BD3","class":"adHeight250","collapse":1}},"m":{"B1-ATF":{"slot":"\/21202031\/10-sports-mobile-sub-P-B1-ATF\/23341845762","size":"['fluid', [1, 1], [300, 250], [336, 280]]","div":"ad-B1-ATF","class":"suggestTop suggestBottom adHeight280","collapse":0},"IR1":{"slot":"\/21202031\/10-sports-mobile-sub-P-IR1\/23341845768","size":"['fluid', [1, 1], [300, 250], [336, 280], [320, 480]]","div":"ad-IR1","class":"adHeight280","collapse":1},"IR1-2":{"slot":"\/21202031\/10-sports-mobile-sub-P-IR1\/23341845768","size":"['fluid', [1, 1], [300, 250], [336, 280], [320, 480]]","div":"ad-IR1-2","class":"adHeight280","collapse":1},"B2":{"slot":"\/21202031\/10-sports-mobile-sub-P-B2\/23341845771","size":"['fluid', [1, 1], [300, 250], [336, 280], [320, 480]]","div":"ad-B2","class":"suggestBottom adHeight280","collapse":1},"I1-bottom":{"slot":"\/21202031\/10-sports-mobile-sub-P-I1-bottom\/23341845756","size":"['fluid', [1, 1], [320, 50], [320, 100]]","div":"ad-I1-bottom","class":"door-bottom door-bottom-head","collapse":1}}}; dfp = dfp[checkDevice]; var divTodayNewsWrap; var pTodayNews; var divTodayNews; // 廣告 let K2adOutside; let B2adOutside; let ATFadOutside /** * main * */ function loadNextPage() { let limitOffset = changeHref(); if (limitOffset < 0) { return; } // 暫時移除scroll事件避免重複觸發 $(window).off('scroll', loadNextPage); let page = parseInt(outside940.data('page')) + 1; $.ajax({ url: 'https://sports.ltn.com.tw/articleAjax/breakingnews/5347785/' + page, beforeSend: function(xhr) { waitAjax.show(); } }) .done(function(data) { if (data == "") { waitAjax.hide(); } data = JSON.parse(data); if (!(Object.keys(data).length > 0)) { ending = true; // 重新綁定scroll事件 $(window).on('scroll', changeHref); return; } //頁碼 let page = parseInt(outside940.data('page')); // 複製樣板html article = template.clone(); article.removeAttr('class'); article.attr({ 'class': 'whitecon article', 'data-page': page + 1, 'data-ano': data['A_No'], }); //塞資料 doDeviceAppend(data, page); // 更新目前頁碼 $('.content940').data('page', page + 1); // 重新綁定scroll事件 $(window).on('scroll', loadNextPage); countPage++; // 配置新網址參數 setNewUrlParams(data); limitOffsets[countPage] = limitOffset; // 重新呼叫點圖放大 beforeClickImageLarge(); clickImageLarge(); // 打大數據前，更新 document url 跟 title changeHref(); // 打大數據 hitBigData(data); //Lazyload lazyImg = $('img.lazy_imgs_ltn'); lazyload(lazyImg); //擴展 callMoreFunction([]); //刷新廣告 setTimeout(refreshAdPushup, 800); ga('send', 'pageview'); }) .fail(function() { console.log("error"); }) // Ajax執行結束後，隱藏讀取中 .always(function() { $('.waitAjax').hide(); }); } /** * 模板字符串轉DOM元素 * */ function parse(html) { const placeholder = document.createElement("div"); placeholder.innerHTML = html; return placeholder.firstElementChild; // 返回第一個子元素 } /** * 變更連結網址以支援觸發瀑布流文章產出 * */ function changeHref() { let totalHeight = $(document).height(); let footerHeight = $('footer').height(); // 當右側內容比左側內容高的時候要剪掉高度差異來觸發第二頁 let moreHeight = $('#right').height() - $('.content940').height(); if (moreHeight > 0 && totalHeight - moreHeight) { totalHeight = totalHeight - moreHeight; } let limitHeight = totalHeight - $(window).height(); let offset = window.scrollY; let limitOffset = limitHeight - footerHeight; if (window.innerWidth <= 760) { let header = $('header'); if (header.length === 0) { header = $('.ltnheader'); } let headerHeight = header.outerHeight(); limitOffset = limitHeight - headerHeight - footerHeight; } if (!ending) { limitOffsets[countPage] = limitOffset; } // 更換網址 if (offset > limitOffsets[scrollPage] && typeof (limitOffsets[scrollPage + 1]) != "undefined") { scrollPage++; let newUrl = setUrl(true); changeUrlTitle(newUrl, title[scrollPage]); } else if (offset < limitOffsets[scrollPage - 1] && offset > 0) { scrollPage--; if (scrollPage === 1) { let newUrl = setUrl(false); changeUrlTitle(newUrl, title[scrollPage]); } else { let newUrl = setUrl(true); changeUrlTitle(newUrl, title[scrollPage]); } } if (offset < limitOffset) { return -1; } else { return limitOffset; } } /** * 變更網址和文件標題。 * * @param {string} $url - 網址。 * @param {string} $title - 標題。 */ function changeUrlTitle($url, $title) { history.replaceState({ page: 1 }, '', $url); document.title = $title; } /** * 塞DFP宣告 * */ function dfpDefineSlot($slot, size, div) { googletag.cmd.push(function () { googletag.defineSlot( $slot, eval(size), div ).addService(googletag.pubads()).setCollapseEmptyDiv(true, true); googletag.enableServices(); }); } /** * 塞DFP * */ function creatDfpElement(dfpUnitId, page) { let adOutside = document.createElement('div'); adOutside.setAttribute('class', 'suggest'); let dfpBody = document.createElement('div'); dfpBody.setAttribute('id', dfp[dfpUnitId]['div'] + '_' + (page + 1)); dfpBody.setAttribute('class', 'suggest_' + checkDevice + ' ' + dfp[dfpUnitId]['class'] + " boxTitle"); dfpBody.setAttribute('data-desc', "廣告" + dfp[dfpUnitId]['div'] + '_' + (page + 1)); dfpBody.setAttribute('style', "text-align:center"); adOutside.append(dfpBody); return adOutside; } /** * DFP設置 * */ function dfpSetting(dfpInfo, page) { dfpDefineSlot(dfpInfo['slot'], dfpInfo['size'], dfpInfo['div'] + '_' + (page + 1)); displayDFP(dfpInfo['div'] + '_' + (page + 1), checkDevice); } /** * 格式化內文 * * @param {string} input - 要處理的輸入字符串。 * @param {string} allowed - 允許保留的HTML標記（可選）。若未提供，則去除所有HTML標記。 * @returns {string} - 去除HTML標記後的字符串。 */ function stripTags(input, allowed) { allowed = (((allowed || "") + "").toLowerCase().match(/<[a-z][a-z0-9]*>/g) || []).join(''); // making sure the allowed arg is a string containing only tags in lowercase (<a><b><c>) let tags = /<\/?([a-z][a-z0-9]*)\b[^>]*>/gi, commentsAndPhpTags = /<!--[\s\S]*?-->|<\?(?:php)?[\s\S]*?\?>/gi; return input.replace(commentsAndPhpTags, '').replace(tags, function ($0, $1) { return allowed.indexOf('<' + $1.toLowerCase() + '>') > -1 ? $0 : ''; }); } /** * 打大數據 * */ function hitBigData(data) { let domain = location.hostname; //channel.ltn.com.tw let type = ('sports'); let a_group = data['A_Group']; let a_no = data['A_No']; getScrNews(domain, type, a_group, a_no); } /** * 將廣告插入文章中指定位置 * * @param {string} article - 原始文章內容 * @param {string} $ad - 要插入的廣告內容 * @param {number} $position - 要插入廣告的位置（默認第二段落） * @returns {string} - 插入廣告後的文章內容。 */ function insertADtoArticle(article, $ad, $position = 2) { // 依照</p>切分文章 let paragraphs = article.split('</p>'); // 記錄段落是否在表格當中 let in_table = false; // 取得所有段落數 let paragraphs_count = paragraphs.length; // 計算可塞入廣告的位置數 let fit_count = 0; paragraphs.forEach((news, i) => { if (news.indexOf('</table') >= 0) { in_table = false; } if (news.indexOf('<table') >= 0) { in_table = true; } // 如果在表格當中則跳過此段落 if (in_table) { return; } // 如果包含以下標籤則跳過此段落 if (news.indexOf('<img') >= 0) { return; } if (news.indexOf('<amp-img') >= 0) { return; } // AMP image if (news.indexOf('<blockquote') >= 0) { return; } if (news.indexOf('<iframe') >= 0) { return; } if (news.indexOf('<embed') >= 0) { return; } if (news.indexOf('<↓') >= 0) { return; } // 檢查段落長度，如果段落內文不夠長則跳過(計算中文20個字) let $pStrips = stripTags(news); $pStrips = $pStrips.trim(); if ($pStrips.length < 20) { return; } // 如果是最後一個段落則不插入廣告(為了避免與IR2相連) if ((i + 1) >= (paragraphs_count - 1)) { return; } // 如果不在指定的段落則不插入廣告 fit_count++; // 適合的位置數+1 if (fit_count !== $position) { return; } // 在適合的段落後方插入廣告 // 廣告前加入「請繼續往下閱讀...」 news += '</p>'; news += '<p class="before_ir" style="text-align: center;">請繼續往下閱讀...</p>'; // 插入廣告 news += $ad; // 廣告後墊檔區塊 news += '<p class="after_ir">'; paragraphs[i] = news; }); // 回傳完整的html article = paragraphs.join('</p>'); return article; } /** * 塞社群 * * @param {string} sharefb - fb分享 * @param {string} sharetwitter - twitter分享 * @param {string} shareline - line分享 */ function registeredSocialShare(sharefb, sharetwitter, shareline) { article.find('.sharefb').click(function() { window.open(sharefb + '', 'FB-share', 'height=500, width=500'); }); article.find('.sharetwitter').click(function() { window.open(sharetwitter + '', 'sharetwitter', 'height=600, width=600'); return false; }); article.find('.shareline').click(function() { window.open(shareline + '', 'Line-share', 'height=500, width=500'); }); } /** * 塞關鍵字 * */ function appendKeywordsToArticle(keywords) { let ulKeyword = document.createElement('ul'); ulKeyword.setAttribute('class', "keyword boxTitle boxText"); ulKeyword.setAttribute('data-desc', "關鍵字"); let pKeyword = document.createElement('p'); pKeyword.setAttribute('class', "keyword_tit"); let pText = document.createTextNode('關鍵字'); pKeyword.append(pText); for (let news of keywords) { let li = document.createElement('li'); let aTag = document.createElement('a'); aTag.setAttribute('href', "https://sports.ltn.com.tw/" + 'keywords/' + news['G_Name']); let softPushNotificationText = document.createTextNode(news['G_Name']); aTag.append(softPushNotificationText); li.append(aTag); ulKeyword.append(li); } article.append(pKeyword); article.append(ulKeyword); } /** * 擴展，當loadNextPage無法供應需求，專案內執行傳入customFunctions參數，ex: 'customFunctions' => array('funName1','funName2'...) * */ function callMoreFunction(customFunctions) { if(!customFunctions){ return; } customFunctions.forEach(function(funcName) { if (typeof window[funcName] === 'function') { window[funcName](); //調用函式 } }); } function refreshAdPushup(){ window.adpushup = window.adpushup || {}; window.adpushup.que = window.adpushup.que || []; window.adpushup.que.push(function() { window.adpushup.registerApSlots(); }); } </script> <script> //變數初始化 let groups = []; let nos = []; let title = []; let divRecommendation1; // C1 let divRecommendation2; // C2 // 首則文章參數 groups[1] = 'breakingnews'; nos[1] = 5347785; title[1] = 'NBA》大場面！小皮朋被撞倒氣炸和對方大打出手 灰熊不敵熱火（影音）'; /** * 設置新的 URL 參數 * @param {object} data */ function setNewUrlParams(data) { groups[countPage] = data['A_Group']; nos[countPage] = data['A_No']; title[countPage] = data['LTNA_Title']; } /** * 設置文章 URL * @param {boolean} bool * @returns {string} */ function setUrl(bool) { const newArticleUrl = "https://sports.ltn.com.tw/" + "news/" + groups[scrollPage] + '/' + nos[scrollPage]; if (bool) { return newArticleUrl + '?utm_source=SPORTS&utm_medium=' + (scrollPage - 1) + '&utm_campaign=MOREPAGE'; } else { return newArticleUrl; } } // 組合頁面區塊 async function doDeviceAppend(data, page) { // 處理麵包屑 let breadcrumbs = creatCrumbsElements(data['breadcrumb']); let crumbs = document.querySelector('.breadcrumbs'); let aInCrumbs = crumbs.querySelectorAll('a'); let lastCrumb = aInCrumbs[aInCrumbs.length - 1 ].textContent.trim(); switch (checkDevice) { case 'pc': // 組合廣告htmlIR1 data['A_Html'] = appendAdIR1(data['A_Html'], 'PCIR1', page); appendArticleContent(data); appendAdC1C2(page); // 按頁面順序塞入列表並顯示 waitAjax.before(breadcrumbs); waitAjax.before(article); article.fadeIn(1000); // 推薦新聞 await fetchHotNewsData(lastCrumb); dfpSetting(dfp['C1'], page); dfpSetting(dfp['C2'], page); dfpSetting(dfp['PCIR1'], page); break; case 'm': // 廣告塞IR1 data['A_Html'] = appendAdIR1(data['A_Html'], 'IR1', page); appendArticleContent(data); // 廣告塞B1-ATF ATFadOutside = creatDfpElement('B1-ATF', page); // 廣告塞B2 B2adOutside = creatDfpElement('B2', page); // 按頁面順序塞入列表並顯示 waitAjax.before(ATFadOutside); waitAjax.before(breadcrumbs); waitAjax.before(article); article.fadeIn(1000); waitAjax.before(B2adOutside); // 推薦新聞 await fetchHotNewsData(lastCrumb); dfpSetting(dfp['B1-ATF'], page); dfpSetting(dfp['B2'], page); dfpSetting(dfp['IR1'], page); break; default: break; } } // 塞入 function appendAdIR1(html, adName, page) { let IR1adOutside = creatDfpElement(adName, page); IR1adOutside = IR1adOutside.innerHTML; return insertADtoArticle(html, IR1adOutside, 2); } // 組合廣告htmlC1、C2 function appendAdC1C2(page) { let C1C2adOutside = document.createElement('div'); C1C2adOutside.setAttribute('class', 'suggestWrapper-1-2'); let C1adOutside = creatC1C2DfpElement('C1', page); let C2adOutside = creatC1C2DfpElement('C2', page); C1C2adOutside.append(C1adOutside); C1C2adOutside.append(C2adOutside); article.append(C1C2adOutside); } // 麵包屑 function creatCrumbsElements(data) { let breadcrumbs0 = document.createElement('div'); breadcrumbs0.setAttribute('class', "breadcrumbs boxTitle boxText"); breadcrumbs0.setAttribute('data-desc', "麵包屑"); for(let i in data) { if (i > 0) { let crumbsArrow = document.createElement('span'); crumbsArrow.append('〉'); breadcrumbs0.appendChild(crumbsArrow); } let aTagBreadcrumbs = document.createElement('a'); $(aTagBreadcrumbs).text(data[i]['ch']); aTagBreadcrumbs.setAttribute('href', data[i]['url']); breadcrumbs0.appendChild(aTagBreadcrumbs); } return breadcrumbs0; } // 塞相關新聞 function appendRelationsToArticle(data) { fetchRelatedNews(data.A_No, data.A_Group, 6, 'SPORTS') .then(function(newsData) { if (newsData.length > 0) { createFetchRelatedNewsDOM(newsData); } else { createRelatedNewsDOM(data.MoreNews); } }) .catch(function(error) { createRelatedNewsDOM(data.MoreNews); }); } // 建立從機器學習api取回來的相關新聞區塊 function createFetchRelatedNewsDOM(data, ulElement) { var relativedHtml = ''; relativedHtml += '<div class="caption2">相關新聞</div>'; relativedHtml += '<ul class="related boxTitle" data-desc="相關新聞">'; $.each(data, function(index, news) { relativedHtml += '<li>'; relativedHtml += '<a title="' + news.LTRT_Title + '" href="' + news.LTRT_Url + '" class="boxText" data-desc="P:' + index + ':' + news.LTRT_Title + '">'; relativedHtml += '<h3>'; if (news.LTRT_VideoFlag) { relativedHtml += '<span class="video"></span>'; } relativedHtml += news.LTRT_Title + '</h3></a></li>'; }); relativedHtml += '</ul>'; article.append(relativedHtml); } // 建立從ES取回來的相關新聞區塊 function createRelatedNewsDOM(newsItems, ulElement) { var relativedHtml = ''; relativedHtml += '<div class="caption2">相關新聞</div>'; relativedHtml += '<ul class="related boxTitle" data-desc="相關新聞">'; $.each(newsItems, function(index, news) { relativedHtml += '<li>'; relativedHtml += '<a href="' + news.url + '?utm_source=SPORTS&utm_medium=relatedNews&utm_campaign=ltn_customize" title="' + news.title + '" data-desc="T:' + index + ':' + news.title + '">'; relativedHtml += '<h3>'; if (news.status) { $.each(news.status, function(i, status) { if (status == 2) { relativedHtml += '<span class="video"></span>'; } }); } relativedHtml += news.title + '</h3></a></li>'; }); relativedHtml += '</ul>'; article.append(relativedHtml); } //推薦(熱門)新聞fetch function fetchHotNewsData(lastCrumb) { fetchHotNews(['sports', lastCrumb], 6, "hotnews_bottom") .then(data => { if (data.length > 0) { creatTodayNewsElements(data); } }); } // 塞推薦(熱門)新聞 function creatTodayNewsElements(hotNews) { var recommendation = ''; recommendation += '<div class="caption">推薦新聞</div>'; recommendation += '<div class="whitecon todaynews boxTitle boxText" data-desc="推薦新聞"> '; recommendation += '<ul class="hotNews">'; $.each(hotNews, function(index, news) { recommendation += '<li>'; recommendation += '<a href="' + news.LTRT_Url + '"class="boxText" title="' + news.LTRT_Title + '" data-desc="T:' + index + ':' + news.LTRT_Title + '">'; recommendation += '<div class="resize_imgs_ltn">'; recommendation += '<img class="lazy_imgs_ltn" title="' + news.LTRT_Title + '" alt="' + news.LTRT_Title + '" src="assets/images/rwd/400S.jpg" data-src="' + news.LTRT_SmallPhotoPath + '" data-desc="P:' + index + ':' + news.LTRT_Title + '"/>' recommendation += '</div>'; recommendation += '<h3>' + news.LTRT_Title; news.LTRT_VideoFlag ? recommendation += '<span class="video"></span>' : ''; recommendation += '</h3></a></li>'; }); recommendation += '</ul>'; recommendation += '</div>'; waitAjax.before(recommendation); //Lazyload lazyImg = $('img.lazy_imgs_ltn'); lazyload(lazyImg); } // 塞C1、C2 DFP function creatC1C2DfpElement(dfpUnitId, page) { let adOutside = document.createElement('div'); adOutside.setAttribute('class', 'suggest suggest-1-2 suggest_pc'); let dfpBody = document.createElement('div'); dfpBody.setAttribute('id', dfp[dfpUnitId]['div'] + '_' + (page + 1)); dfpBody.setAttribute('class', 'suggest_' + checkDevice + ' ' + dfp[dfpUnitId]['class'] + " boxTitle"); dfpBody.setAttribute('data-desc', "廣告" + dfp[dfpUnitId]['div'] + '_' + (page + 1)); dfpBody.setAttribute('style', "text-align:center"); adOutside.append(dfpBody); return adOutside; } //組合內文區塊 function appendArticleContent(data) { // 內文 appendContent(data); // 社群 registeredSocialShare(data['share']['FB'], data['share']['TWITTER'], data['share']['LINE']); // APP廣告文字 appendText(data['cacheApptext']); // 相關文章 appendRelationsToArticle(data); } // 塞入APP廣告文字 function appendText(text) { article.find('.text').append(text); } // 塞入內文資料 function appendContent(data) { let news = data['A_Html']; article.find('h2').text(data['LTNA_Title']); article.find('.time').text(data['LTNA_ViewTime']); article.find('.text').html(news); } </script> </section> <!-- 300 右邊欄 開始 --> <aside> <!-- 側邊欄程式定位用 --> <div id="right"> <div class="suggest"> </div> <!-- 300*250 Suggest --> <div class="suggest pc"> <!-- /21202031/10-sports-sub-P-BD1/23341845759 --> <div id="ad-BD1" class="boxTitle suggest_pc suggestBottom adHeight250" data-desc="廣告ad-BD1" style="text-align: center;"> <script>displayDFP('ad-BD1', 'pc');</script> </div> </div> <!-- 熱門新聞 --> <div class="hotnews boxTitle boxText hotnews_right" data-desc="熱門新聞"> <p>熱門新聞</p> <ul></ul> </div> <script> let hotNewsSource = "SPORTS"; document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => { fetchHotNews(["sports", ""], 5, "hotnews_right") .then(data => { data.length > 0 ? hotNewsRight(data) : removeHotnewsDOM('hotnews.boxTitle.boxText.hotnews_right'); }); }) // 右側熱門新聞 function hotNewsRight(data) { const rightNews = document.querySelector('.hotnews.boxTitle.boxText.hotnews_right ul'); rightNews.insertAdjacentHTML('beforeend', data.map((item, index) => ` <li> <a class="boxText" title="${item.LTRT_Title}" href="${item.LTRT_Url}" data-desc="T:${index}:${item.LTRT_Title}"> ${item.LTRT_Title} </a> </li> `).join('') ); } </script> <!-- 300*100 Suggest --> <div class="suggest suggest_pc"> <!-- /21202031/10-sports-sub-P-BD2/23340708787 --> <div id="ad-BD2" class="boxTitle suggest_pc suggestBottom adHeight250" data-desc="廣告ad-BD2" style="text-align: center;"> <script>displayDFP('ad-BD2', 'pc');</script> </div> </div> <!-- FB Fans --> <div class="fbFans"> <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsport.ltn.tw%2F&tabs=tabs&width=300&height=130&small_header=false&adapt_container_width=true&hide_cover=false&show_facepile=true&appId=336570947173536" width="300" height="130" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media">