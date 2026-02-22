NBA》到底誰看得起？湖人門票全面調漲 上層季票座位要價28萬台幣！

湖人將進行票價調漲。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕近日有湖人球迷向《ESPN》透露，湖人將在2026-2027賽季調漲門票，且調漲幅度近46%；籃球評論家佩雷斯（Rob Perez）也在社群網站爆料，如果在付款時，沒有全額付清，還要再增加3%的管理費。

根據報導指出，有位購買上層座位季票的球迷，向《ESPN》公開他的座位價格變化，在本賽季是6192美元（大約20萬台幣），而下賽季的將上漲至9035美元（大約28萬台幣），再回頭看2024-25賽季他的位置是5494美元（大約17萬台幣），相較於前一次12.7%的漲幅，下賽季的漲幅高達45.9%。

而湖人在聲明當中表示，「我們將調整下賽季季票的價格，這次的調整反映了當前市場的狀況與需求。」根據研究，湖人本賽季前26場的比賽中，平均人數是18877人，而他們場館能容納的球迷是18910人，表示他們的入座率高達99.8%。

這次漲價的公開信中，特別提到隊上三位明星球員，「東契奇（Luka Doncic）每晚都以遠見卓識、精準掌控和強大影響力，實時塑造著籃球的現在和未來。詹姆斯（LeBron James）則不斷詮釋著聯盟中長久效力、卓越表現和領導力的真正含義，年復一年，他始終保持著這一標桿。里維斯（Austin Reaves）的球星魅力永無止境，他對籃球的奉獻精神更是無人能及。」

