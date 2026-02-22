自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》衛冕軍火力全開！佐藤輝明猛打賞灌5打點、森下翔太開轟4打點 日本隊首場實戰痛宰軟銀

2026/02/22 15:47

佐藤輝明。（取自產經體育）佐藤輝明。（取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕為備戰2026年3月的世界棒球經典賽，衛冕軍日本隊今天進行首場對外實戰練習賽，此役火力全開狂掃16支安打， 捕手坂本誠志郎和外野手森下翔太接連開轟，佐藤輝明繳出3安猛打賞，灌進5打點，比賽途中因降雨一度中斷，但天候未見好轉，因此在第7局上半結束時裁定比賽，日本隊終場以13：3大勝軟銀，首戰告捷。

日本隊首場對外實戰練習賽由歐力士猛牛25歲左投曾谷龍平擔任先發，去年的中央聯盟年度MVP、阪神虎強打佐藤輝明扛當家四棒；而軟銀鷹則推出20歲大物左投前田悠伍。

軟銀首局靠著當家重砲山川穗高安打先馳得點，日本隊下個半局就展開反擊，佐藤輝明滿壘敲安扳平戰局，森下翔太適時擊出帶有2分打點的長打超前，源田壯亮也敲安送回第4分，日本單局灌進4分。

軟銀中外野手笹川吉康2局上擊出右外野陽春砲追分，佐藤輝明再度發威，擊出帶有2分打點的左外野二壘安打，幫助日本取得6：2的領先優勢。日本隊捕手坂本誠志郎3局下擊出左外野2分砲，森下翔太也在5局下擊出左外野2分彈，單場雙安灌進4打點，佐藤輝明則是3安猛打賞灌進5打點，扛開路先鋒的近藤健介貢獻2支安打，進帳2分打點。

日本隊先發投手曾谷龍平先發2局被敲4安失2分，火腿王牌伊藤大海接力登板，中繼2局被敲1安無失分，另有1次三振和2次保送，宮城大彌投2局被敲3安無失分，投出4次三振和1次保送，日本隊終場以13：3痛宰軟銀，首戰開出紅盤。

