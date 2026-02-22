路跑》吉田響大阪馬全身破百圓貼布引熱議 後段掉速錯失開賽獨跑優勢

吉田響。（取自產經體育）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕在箱根驛傳閃耀的吉田響，今天在2026年大阪馬拉松一路領先，可惜後段掉速，最後初馬以2小時9分、排名第34名完賽，但他開賽超狂表現，加上全身貼滿貼布的模樣再度成為場上焦點。

吉田響在2025年箱根驛傳第二區跑出史上最快成績1小時5分43秒，今年新年驛傳也有精彩演出，而他挑戰Mizuno官方贊助的2026年大阪馬拉松表現也備受外界關注。

吉田響在比賽中從臉部、上半身到腳踝，貼滿大量圓形貼布，外型十分醒目，他身上貼的貼布數量可能超過100個，引發外界熱議。

比賽進行到8公里過後，吉田響突然加速，超越配速員，進入獨跑狀態，雖然在第一次補給點因意外未能成功取水，但他的跑姿與節奏絲毫未受影響，10公里通過時，仍以可望刷新日本紀錄的配速通過。

然而在15公里補給點時，因光線問題未能找到自己的專屬水瓶，吉田響再度錯失補給機會，儘管如此，他仍在20公里時以58分40秒的驚人速度通過，持續維持獨走局面。

進入30公里後，吉田的速度開始下滑，但仍奮力支撐，然而在37公里處被哈桑與平林清澄超越後，表情轉為痛苦，逐漸失速後退，最終吉田以2小時9分、排名第34名完賽，賽後他當場癱倒在地，無法自行起身，只能躺著由工作人員餵水補充水分，隨後被以輪椅送往醫護室。

其所屬隊伍監督田中表示，醫師診斷吉田響為脫水症狀，且在救護室內他一度無法進行對話，經過一段時間後才勉強能以頸部動作表達意思。

有別於去年跑到下雪，2026大阪馬拉松一路艷陽高照，最高溫來到20度，不過，來自東非吉布地的 海森（Ismail Hassan）以 2 小時 05 分 20 秒拿下男子組全馬冠軍，不僅創大會紀錄，也改寫吉布地新猷。至於日本國內冠軍由平林清澄以2分06秒14拿下。

