MLB》大谷翔平旅美首度破例一事 羅伯斯讚：出賽欲望比往年更強烈

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽開打，衛冕軍道奇今天首戰以15：2痛宰天使，日本二刀流巨星大谷翔平敲出安打。總教練羅伯斯（Dave Roberts）盛讚大谷狀況不錯，身體狀態極佳，展現積極出賽的意願。

大谷翔平首局首打席擊出三壘方向的內野安打，第2局擊出二壘滾地球遭刺殺，道奇該局灌進6分，大谷再度上場打擊，在二三壘有人、2人出局吞下三振。值得一提的是，這是大谷翔平連續2年在熱身賽首打席敲出安打，也締造連續6年在熱身賽首戰擊出安打的紀錄。

道奇隊總教練羅伯斯對大谷的現狀感到非常滿意，他表示：「翔平的表現很好，敲出一支支內野安打，雖然最後一打席吞下三振，但第二打席的滾地球達到了推進的效果，是符合場上狀況的擊球。」羅伯斯也提到，大谷的身體狀況非常好，今年展現了比往年更強烈的出賽欲望，動作也非常流暢。

大谷翔平將以打者身分代表日本隊出征經典賽，為了提早調整狀態，破例參加往年通常會跳過的長距離客場比賽，這也是他挑戰美職以來，最早參加春訓熱身賽的一年。大谷明天仍會出賽，但23、24日的主場熱身賽是否上場仍是未知數。對於大谷翔平何時會離隊向日本隊報到，羅伯斯表示，確切日期還不清楚，但應該快了。

