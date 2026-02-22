自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 田徑

路跑》太陽好熱情！吉布地好手逆轉破大阪馬紀錄封王

2026/02/22 16:24

平林清澄。（取自產經體育）平林清澄。（取自產經體育）

記者吳孟儒／綜合報導〕有別於去年跑到下雪，2026大阪馬拉松一路艷陽高照，最高溫來到20度，不過，來自東非吉布地的哈森（Ismail Hassan）以 2 小時 05 分 20 秒拿下男子組全馬冠軍，不僅創大會紀錄，也改寫吉布地新猷。至於日本國內冠軍為平林清澄。

由美津濃官方贊助的大阪馬拉松，今年進入第14屆賽事，集結超過3萬人在大阪府廳前起跑，途中經過心齋橋、御堂筋大道、天王寺等景點，最後終點跑進大阪城。

賽前預報天氣最高溫來到20度，官方也有事前提醒要做好抗暑準備，而一開始由日本好手吉田響獨居領先，但比賽進行至37公里左右，吉田響開始掉速，而哈森靠著穩定速度成功突圍，最後成為第一位衝線者，在炎熱天氣下刷破大會紀錄。

跑者跑進大阪城準備迎向終點。（記者吳孟儒攝）跑者跑進大阪城準備迎向終點。（記者吳孟儒攝）

至於平林清澄在2年前跑出2小時6分18秒奪冠，打破了日本初馬及學生紀錄，今年他再次將個人成績推進4秒，總排名第五、在日本排名第一，也一舉達到明年舉行的洛杉磯奧運馬拉松選拔賽資格，他說：「算是可以先安心一下，但接下來還有比賽，希望可以繼續進步。」

大阪馬拉松全程幾乎都有民眾在街道上加油，不時會聽見日文的加油聲，讓素人民眾也很有當比賽選手的感覺，此外，當地居民也會主動提供「私補」，端出鹽糖、餅乾等補給品或是痠痛噴霧，十分熱情。

這場比賽成為台灣跑者最喜歡的賽事之一，不少人參加抽籤取得參賽資格，而今天比賽場邊也有日本民眾舉出「台日友好」、「台灣人加油」的加油牌。

跑者起跑分段進行。（記者吳孟儒攝）跑者起跑分段進行。（記者吳孟儒攝）

民眾熱情加油。（記者吳孟儒攝）民眾熱情加油。（記者吳孟儒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中