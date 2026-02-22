路跑》太陽好熱情！吉布地好手逆轉破大阪馬紀錄封王

平林清澄。（取自產經體育）

記者吳孟儒／綜合報導〕有別於去年跑到下雪，2026大阪馬拉松一路艷陽高照，最高溫來到20度，不過，來自東非吉布地的哈森（Ismail Hassan）以 2 小時 05 分 20 秒拿下男子組全馬冠軍，不僅創大會紀錄，也改寫吉布地新猷。至於日本國內冠軍為平林清澄。

由美津濃官方贊助的大阪馬拉松，今年進入第14屆賽事，集結超過3萬人在大阪府廳前起跑，途中經過心齋橋、御堂筋大道、天王寺等景點，最後終點跑進大阪城。

賽前預報天氣最高溫來到20度，官方也有事前提醒要做好抗暑準備，而一開始由日本好手吉田響獨居領先，但比賽進行至37公里左右，吉田響開始掉速，而哈森靠著穩定速度成功突圍，最後成為第一位衝線者，在炎熱天氣下刷破大會紀錄。

跑者跑進大阪城準備迎向終點。（記者吳孟儒攝）

至於平林清澄在2年前跑出2小時6分18秒奪冠，打破了日本初馬及學生紀錄，今年他再次將個人成績推進4秒，總排名第五、在日本排名第一，也一舉達到明年舉行的洛杉磯奧運馬拉松選拔賽資格，他說：「算是可以先安心一下，但接下來還有比賽，希望可以繼續進步。」

大阪馬拉松全程幾乎都有民眾在街道上加油，不時會聽見日文的加油聲，讓素人民眾也很有當比賽選手的感覺，此外，當地居民也會主動提供「私補」，端出鹽糖、餅乾等補給品或是痠痛噴霧，十分熱情。

這場比賽成為台灣跑者最喜歡的賽事之一，不少人參加抽籤取得參賽資格，而今天比賽場邊也有日本民眾舉出「台日友好」、「台灣人加油」的加油牌。

跑者起跑分段進行。（記者吳孟儒攝）

民眾熱情加油。（記者吳孟儒攝）

