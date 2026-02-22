中職》李大浩特調1天就有成果 兄弟三壘新希望不一樣了

黃韋盛。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／屏東報導〕南韓傳奇李大浩昨在中信兄弟春訓特別指導岳政華、黃韋盛和曾頌恩，今在隊內賽觀察成果，他直言，只有黃韋盛感覺有把昨天的東西放到今日的實戰，其他2名打者還看不太出來。

去年台灣大賽中信兄弟則以1勝4敗不敵樂天，無緣締造2連霸，今年春訓黃衫軍特別邀請前南韓名將李大浩擔任客座打擊教練，他在大聯盟、日、韓職生涯累計486轟，首度以教練身分來台參與訓練，今天正式投入兄弟春訓。

請繼續往下閱讀...

即便生涯是一門大砲，李大浩更是兼具上壘率、打擊率的打者，關鍵時刻一擊能力更是出色，昨天跟中信選手們的談話中，他強調擊球的重要性，「有滿多身體不適合的選手強求長打，有跟大家說希望每個人都能找到適合自己的擊球方式。」

中信總教練平野惠一希望李大浩幫忙指導岳政華、黃韋盛、曾頌恩和陳俊秀，黃韋盛僅花1天時間就內化成自己的東西，隊內賽首打席就敲出中間方向的穿越安打，讓李大浩直言有看見變化。

李大浩表示，昨天黃韋盛的揮棒感覺是瞄準3、6、9位置的外角球，棒頭會太早翻轉，希望能帶到4、7的位置，手稍微接近身體出棒，讓擊球打向中外野，「今天的安打，如果是之前的感覺，可能會形成游擊滾地球，但今天擊球穿出內野，感受到有些變化。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法