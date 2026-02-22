自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》李大浩特調1天就有成果 兄弟三壘新希望不一樣了

2026/02/22 16:34

黃韋盛。（資料照，記者陳逸寬攝）黃韋盛。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／屏東報導〕南韓傳奇李大浩昨在中信兄弟春訓特別指導岳政華、黃韋盛和曾頌恩，今在隊內賽觀察成果，他直言，只有黃韋盛感覺有把昨天的東西放到今日的實戰，其他2名打者還看不太出來。

去年台灣大賽中信兄弟則以1勝4敗不敵樂天，無緣締造2連霸，今年春訓黃衫軍特別邀請前南韓名將李大浩擔任客座打擊教練，他在大聯盟、日、韓職生涯累計486轟，首度以教練身分來台參與訓練，今天正式投入兄弟春訓。

即便生涯是一門大砲，李大浩更是兼具上壘率、打擊率的打者，關鍵時刻一擊能力更是出色，昨天跟中信選手們的談話中，他強調擊球的重要性，「有滿多身體不適合的選手強求長打，有跟大家說希望每個人都能找到適合自己的擊球方式。」

中信總教練平野惠一希望李大浩幫忙指導岳政華、黃韋盛、曾頌恩和陳俊秀，黃韋盛僅花1天時間就內化成自己的東西，隊內賽首打席就敲出中間方向的穿越安打，讓李大浩直言有看見變化。

李大浩表示，昨天黃韋盛的揮棒感覺是瞄準3、6、9位置的外角球，棒頭會太早翻轉，希望能帶到4、7的位置，手稍微接近身體出棒，讓擊球打向中外野，「今天的安打，如果是之前的感覺，可能會形成游擊滾地球，但今天擊球穿出內野，感受到有些變化。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中