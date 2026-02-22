經典賽》張峻瑋飆速155公里 台灣隊練習賽不敵培證英雄

張峻瑋。（中職提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕經典賽台灣隊今天繼續在台北大巨蛋與韓職培證英雄進行閉門熱身賽，雖然首局就靠2支安打與3次保送先拿下2分，但前3任投手共投5局被敲9支安打失5分，動用6名投手共被擊出13支安打，以2：7敗給培證英雄。張峻瑋於比賽後段登板，飆出全場最快球速155公里。

台灣隊首局就有攻勢，第2棒張育成首打席敲安，緊接在後的陳傑憲獲得保送，吉力吉撈．鞏冠把握得點圈機會敲出安打帶有1分打點，吳念庭、林子偉連續獲得保送助台灣隊再添分數，首局打線就靠2支安打、3個保送取得2分領先。

台灣隊由李東洺擔任發投手，首局被英雄隊敲出3支安打失1分，莊昕諺第3局接手再被敲2支安打讓英雄隊把分數扳平，第4局韋宏亮在2出局後投出保送與觸身球，再被敲2支安打失3分。

張峻瑋在第6局登板，投2局被敲2安失2分，其中因守備失誤掉1分非自責分，接著再因保送而讓對方擠回1分。張峻瑋投球時展現極佳球速，不僅火球連發，最快球速也來到155公里。最後一任投手林凱威最快球速也來到151公里，雖被敲1安，仍以乾淨俐落的14球無失分，完成投球任務。

總教練曾豪駒表示：「今天投手有些狀況不錯，但也有些仍不穩定，部分投手第一次面對比賽，在使用PitchCom方面，還有一些需要適應與調整的地方，希望利用接下來的比賽把節奏再拉回來；攻擊方面在首局的串聯還不錯，但也還有一些選手要再把個人的擊球狀況找回來。」

