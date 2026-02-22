自由電子報
新加坡大滿貫賽》5局大戰逆轉昔日搭檔李昱諄 鄭怡靜32強對決中國王曼昱

2026/02/22 20:30

鄭怡靜在內戰中擊敗李昱諄，挺進女單32強。（取自WTT官網）鄭怡靜在內戰中擊敗李昱諄，挺進女單32強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名19的鄭怡靜今晚在台灣內戰中，以3:2逆轉昔日雙打搭檔李昱諄，挺進2026年WTT新加坡大滿貫賽女單32強，下一輪將對決世界排名第2的中國名將王曼昱，王曼昱首輪則以直落三輕取新加坡一姐曾尖。

2年前曾攜手獲得新加坡大滿貫賽女雙亞軍的鄭怡靜和李昱諄，今年在女單首輪就上演內戰，也是兩人繼2023年杜哈挑戰賽後，第二度在國際賽對壘，當時鄭怡靜以直落三獲勝。

今天再度交鋒，首局鄭怡靜在8:6領先下未能一鼓作氣拿下，以9:11讓出；次局，鄭怡靜很快找回節奏，在4平時以一記凌厲的接發球正手挑打拉開攻擊序幕，一口氣連拿6分，11:7扳回一城。第3局，鄭怡靜錯失4:1的開局，在後半段連續出現反手回球失誤，7:11再度陷入落後。

關鍵第4局，鄭怡靜7:3領先下一度被追到8:7，決勝時刻，她展現正手攻擊的威力，連搶3分以11:7再度扳平戰局；決勝局，鄭怡靜正手拍威力再現，在3平時打出一波5:2的強攻拉開比數，最終11:6拿下對戰2連勝。

男雙賽事，去年攜手摘下倫敦球星挑戰賽冠軍的「新冠組合」馮翊新/郭冠宏，首輪以3:11、11:9、6:11、2:11不敵去年杜哈世錦賽獲得銅牌的法國組合布拉薩德/多爾，無緣晉級16強。

