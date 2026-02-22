冬奧》史上第一人！U型技巧賽衛冕金牌 谷愛凌締3大空前偉業

谷愛凌。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕22歲中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）今在自由式滑雪女子U型場地技巧項目決賽，奪下本屆冬奧首金，生涯共累積6面奧運獎牌，成為奧運史上獎牌數最多的自由式滑雪選手。

谷愛凌在4年前的北京冬奧橫空出世，年僅18歲的她先在自由式滑雪大跳台奪金後，又在坡面障礙技巧項目摘銀，U型場地技巧決賽同樣摘金，谷愛凌也成為冬奧史上第一位能在自由式滑雪項目奪下3面獎牌的選手，寫下歷史新頁。

請繼續往下閱讀...

不過谷愛凌本屆表現不如預期，自由式滑雪大跳台和坡面障礙技巧項目都只拿下銀牌，今天的女子自由式滑雪U型場地技巧項目，是她本屆冬奧問鼎金牌的最後機會，第一輪發揮失常出現失誤，僅獲得30分，但第二輪成功雪恥，拿下94的高分，第3輪更是表現完美，以94.75分衛冕成功，這也是她本屆冬奧首金，中國隊友李方慧摘下銀牌，世界冠軍、英國女將阿特金（Zoe Atkin）則是屈居銅牌。

谷愛凌本屆冬奧共累積1金2銀，加上4年前的2金1銀，生涯共獲得6面奧運獎牌，超越加拿大傳奇名將金斯柏瑞（Mikael Kingsbury）獨居賽史最多，同時也是史上首位完成衛冕自由式滑雪女將，連續兩屆都拿下3面獎牌也是自由式滑雪項目第一人。

。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法