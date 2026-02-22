自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》台灣打者0輸出大聯盟、日職打不好 李大浩透露關鍵

2026/02/22 21:33

兄弟春訓客座教練，邀請韓國傳奇重砲手李大浩。（記者李惠洲攝）兄弟春訓客座教練，邀請韓國傳奇重砲手李大浩。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／屏東報導〕今年春訓黃衫軍特別邀請前南韓名將李大浩擔任客座打擊教練，他在大聯盟、日、韓職生涯累計486轟，無論是轉戰日職或大聯盟都能迅速適應，而近年南韓打者的實力享譽國際，只要在國內證明實力就有機會直接簽到大聯盟合約，中職本土野手則尚未走到這步，李大浩提出獨特的觀點。

李大浩在2012年轉戰日職歐力士，第一年就以全勤之姿勇奪打點王，在日職4年留下98轟、348打點的成績單，順利在2016年挑戰大聯盟。至於中職則是未能輸出站穩日職的打者，王柏融在2019-23年效力火腿隊只能貢獻15轟、打擊率2成35，今年則將希望放在林安可身上。

李大浩認為，看台灣的職棒，大家的揮棒速度都很快，也有力量，但就差在「精確度」，打準能力不是說到很好，「日本職棒的投手強，變化球也犀利，如果打不準，一定會影響打擊率和安打產量。」

此外，韓職近年陸續輸出李政厚、金河成、金慧成，今年宋成文也從韓職成功輸出大聯盟，跟教士隊簽下3年1300萬美元的合約，至於中職野手則尚未有人能成功挑戰大聯盟。

李大浩認為關鍵在於國內職棒的投手強度，像日本投手好，打者自然會變好，因而能在大聯盟簽下最好的合約，而韓職投手級別則僅次於日本，接下來才是台灣，這方面多少影響打者的評價。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中