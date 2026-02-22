中職》台灣打者0輸出大聯盟、日職打不好 李大浩透露關鍵

兄弟春訓客座教練，邀請韓國傳奇重砲手李大浩。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／屏東報導〕今年春訓黃衫軍特別邀請前南韓名將李大浩擔任客座打擊教練，他在大聯盟、日、韓職生涯累計486轟，無論是轉戰日職或大聯盟都能迅速適應，而近年南韓打者的實力享譽國際，只要在國內證明實力就有機會直接簽到大聯盟合約，中職本土野手則尚未走到這步，李大浩提出獨特的觀點。

李大浩在2012年轉戰日職歐力士，第一年就以全勤之姿勇奪打點王，在日職4年留下98轟、348打點的成績單，順利在2016年挑戰大聯盟。至於中職則是未能輸出站穩日職的打者，王柏融在2019-23年效力火腿隊只能貢獻15轟、打擊率2成35，今年則將希望放在林安可身上。

李大浩認為，看台灣的職棒，大家的揮棒速度都很快，也有力量，但就差在「精確度」，打準能力不是說到很好，「日本職棒的投手強，變化球也犀利，如果打不準，一定會影響打擊率和安打產量。」

此外，韓職近年陸續輸出李政厚、金河成、金慧成，今年宋成文也從韓職成功輸出大聯盟，跟教士隊簽下3年1300萬美元的合約，至於中職野手則尚未有人能成功挑戰大聯盟。

李大浩認為關鍵在於國內職棒的投手強度，像日本投手好，打者自然會變好，因而能在大聯盟簽下最好的合約，而韓職投手級別則僅次於日本，接下來才是台灣，這方面多少影響打者的評價。

