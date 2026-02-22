自由電子報
體育 競技運動 桌球

桌球》新加坡果真是幸運地 簡彤娟連續4年闖進32強

2026/02/22 21:50

簡彤娟在女單首輪擊退克羅埃西亞對手，連續4年挺進32強。（取自WTT官網）簡彤娟在女單首輪擊退克羅埃西亞對手，連續4年挺進32強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名94的國泰女將簡彤娟，今晚在2026年WTT新加坡大滿貫賽女單首輪以3:1力退世界排名63的克羅埃西亞一姐拉科瓦琪，連續4年闖進32強，下一輪將對上世界排名13的南韓名將申裕斌。

24歲的簡彤娟在資格賽打好打滿，連續歷經3場5局大戰，艱苦取得正賽門票，她之前在德國聯賽和拉科瓦琪交手兩次，也是都打滿5局才分出勝負，雙方各拿下1勝。

今晚兩人首度在國際賽交鋒，簡彤娟首局在7:2領先下無謂失誤過多，被追成平手，但她隨即回神，連續正手搶攻得手連拿4分，11:7先聲奪人。次局，拉科瓦琪在4:7落後時緊急叫暫停，重回比賽後打出一波7:1的反擊，11:8扳回一城。

第3局是全場勝負得分水嶺，簡彤娟在7:5領先下打到8:9落後，隨後連續正手扣殺得逞以10:9反超，雖然連續被對手化解兩個局點，但關鍵時刻在幸運擦網球的相助下，13:11驚險拿下。簡彤娟第4局克服開局1:3落後，以7:6反超，隨後拉科瓦琪接發球失誤後信心崩盤，簡彤娟也沒錯過這絕佳機會，11:6一波帶走。

簡彤娟過去和申裕斌唯一交手紀錄在2017年亞青團體賽，當時簡彤娟在2:1領先下連丟2局遭逆轉。有趣的是，簡彤娟和申裕斌都是超人氣韓團TXT的粉絲，申裕斌還和TXT一起跳過舞，簡彤娟也曾因為參加國際賽錯過TXT在台灣的演唱會懊惱不已。

