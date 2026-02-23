美國男子冰球擊敗加拿大　1980年以來首奪冬奧金牌

〔中央社〕美國男子冰球隊今天在扣人心弦的決賽中以2比1擊敗加拿大，期盼已久的奧運金牌終於到手。傑克．休斯於加時賽中攻入致勝球，讓美國奪下隊史第3金，也是自1980年以來首度封王。

路透社報導，今天恰逢美國隊在1980寧靜湖（Lake Placid）冬奧創造「冰上奇蹟」（Miracle on Ice）屆滿46年。美國在當年決賽爆冷擊敗原本被看好的強敵蘇聯，外界對那個歷史性時刻有此稱譽。

2026米蘭－科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運會男子冰球決賽由美加爭霸，兩隊於正規賽後以1比1打平，比賽進入採「驟死賽制」的三對三加時賽。傑克．休斯（Jack Hughes）接獲韋倫斯基（Zach Werenski）傳球後冷靜射門，加時賽僅進行1分41秒，美國就將球送進網中。

隨著美國擊敗加拿大，手套、頭盔和球桿散落冰面，隊友們衝到場上擁抱這位美國英雄。

由於北美職業冰球聯盟NHL球員時隔12年首度重返冬奧，這場對決備受矚目。而兩個宿敵果然沒有讓冰球迷失望，上演了一場緊張刺激的經典戰役。

博爾迪（Matt Boldy）於開賽6分鐘就為美國先馳得點。加拿大則由馬卡爾（Cale Makar）於第2節剩下不到兩分鐘時扳平比數，讓決勝節氣氛更加緊繃。

第3節時，加拿大班奈特（Sam Bennett）因高桿犯規被罰下場，送給對手4分鐘以多打少的機會。美國終仍錯失於正規時間結束前鎖定勝局的機會。

美國門將海勒拜克（Connor Hellebuyck）正規賽一共撲救對手40次射門力保城門，球隊終得以封王，他功不可沒。

4天前，傑克．休斯的哥哥奎恩．休斯（Quinn Hughes）在八強戰中為美國攻入致勝球，這次輪到弟弟發光發熱。第3節時被高桿擊中臉部的他，於加時賽破門後將國旗披在身上，驕傲地露出染血的咧嘴笑。

4年前奪金的芬蘭昨天以6比1擊敗斯洛伐克，拿下本屆冬奧銅牌。（編譯：何宏儒）1150223

