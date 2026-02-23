自由電子報
MLB》「費仔」春訓首安出爐、李灝宇2支0 鄭宗哲選2保送+1盜

2026/02/23 07:45

費爾柴德（左）、鄭宗哲（中）、李灝宇（右）。（本報合成圖，路透、法新社、美聯社資料照）費爾柴德（左）、鄭宗哲（中）、李灝宇（右）。（本報合成圖，路透、法新社、美聯社資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽，經典賽台灣隊國手費爾柴德（Stuart Fairchild）、李灝宇、鄭宗哲今天都有出賽。效力守護者隊的費爾柴德2打數敲1安，待在老虎隊的李灝宇全場2支0。而效力紅襪的鄭宗哲替補出賽，單場跑出1次盜壘成功、選到2次保送。

守護者今與運動家的熱身賽，費爾柴德擔任先發第五棒中外野手，首打席敲滾地球出局，第3局敲出一壘安打，這一球的擊球初速為105.9英哩，也是今年春訓首安。費爾柴德靠隊友的適時安打跑回本壘。第三打席費爾柴德敲滾地球出局。

總計費爾柴德此戰3打數1安、跑回1分，本季熱身賽出賽2場，共5打數1安，打擊率為2成。守護者最後以6比0獲勝。

老虎與金鶯的熱身賽，李灝宇擔任先發第七棒三壘手，第2局無人出局滿壘，李灝宇首打席吞三振。4局下李灝宇擊出中外野飛球出局。總計李灝宇此戰2支0，本季熱身賽出賽2場，共4打數1安，打擊率為2成50。而老虎最後以4比4握手言和。

紅襪與藍鳥的熱身賽，鄭宗哲在6局上替補守游擊，6局下鄭宗哲選到保送，並靠隊友安打和觸身球擠回本壘得分。7局下鄭宗哲再選到保送，並盜上二壘。

總計鄭宗哲此戰2打席選到2次保送、跑出1盜。而紅襪最後以11比10贏球。

