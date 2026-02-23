自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

MLB》大谷翔平以投打二刀流做完Live BP後 將回日本備戰經典賽

2026/02/23 08:33

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本巨星大谷翔平今天以投打二刀流身分做完Live BP（實戰投打練習），即將要飛往日本與國家隊會合，備戰3月的世界棒球經典賽。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，今天是大谷在亞利桑那的最後一天，「我們會想念他的，但我很期待看到他為日本隊出賽。」

根據日媒《體育報知》報導，大谷翔平今天在Live BP以投手身分登板，共投2局面對7人，合計投33球被敲2安，賞2次三振。接著大谷翔平在打擊區上，共35次揮棒中擊出5發越過全壘打的飛球。

大谷翔平受訪談到投球的調整狀況，「首先能投到2局的投球量是很好的，接下來是Live BP還是牛棚練投，我想應該會是會在牛棚做類似模擬比賽的方式調整。」大谷提到，最重要的是能度過一個正常的賽季，「沒有出現重大傷勢，對我來說這已經是很大的收穫。」

對於即將迎接經典賽，大谷翔平表示，近日就會回到日本，也提到日本隊友山本由伸投完春訓熱身賽最後一場才會回日本，「我想自己只會以打者身分出賽，只要實戰感覺差不多、自己覺得OK，應該就會過去。」

衛冕軍日本隊在本屆經典賽與台灣隊、南韓隊、澳洲隊、捷克隊分在C組，分組取前二晉級複賽。大谷翔平預計在經典賽期間專職打者。

大谷翔平。（美聯社）

