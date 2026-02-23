自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

MLB》鈴木誠也春訓敲安竟成「另類三殺」 李政厚敲安還秀強肩

2026/02/23 10:05

鈴木誠也。（路透）鈴木誠也。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽，小熊日籍好手鈴木誠也今天擊出一支安打，卻因隊友跑壘判斷出現差錯，意外形成罕見的「另類三殺」。小熊最後以2比4敗給巨人。而巨人南韓好手李政厚全場3打數1安，守備上還秀出一次雷射肩。

根據巨人隊官網報導，巨人隊先發左投雷伊（Robbie Ray）才投4球，斯科茨代爾球場（Scottsdale Stadium）因誤觸火警警報，現場響起緊急疏散廣播，要求球迷們立即疏散，讓現場觀眾開始往球場出口移動，但一壘審卻告知場上選手繼續比賽，而警報在數分鐘後關閉。雷伊說，「我當下心想，『我們就這樣繼續打？』，這多少讓我有點受到影響。」

雷伊開賽連丟2次保送後，鈴木誠也擊出中、右外野飛球形成安打，巨人二壘手阿拉耶茲（Luis Arraez）回傳至內野，這時鈴木誠也往二壘跑，巨人一壘手德弗斯（Rafael Devers）中途把球攔下、並傳二壘觸殺鈴木誠也。

原本二壘的小熊跑者柏格曼（Alex Bregman）往三壘跑，但小熊跑者麥特‧蕭（Matt Shaw）停在三壘，形成兩位跑者在三壘的狀況，巨人游擊手阿德梅斯（Willy Adames）上前觸殺柏格曼。這時麥特‧蕭卻突然離開三壘壘包，讓巨人三壘手查普曼（Matt Chapman）立即上前觸殺，形成罕見的另類三殺守備。

身為日本隊經典賽國手的鈴木誠也，此戰2打數1安，本季春訓熱身賽出賽2場，共4打數2安包含1轟，其打擊率為5成。

本季從中外野移防至右外野的李政厚，第6局小熊1出局攻占三壘，李政厚接殺飛球後回傳本壘阻殺跑者，完成一次外野阻殺守備。身為南韓隊經典賽國手的李政厚，此戰是他今年春訓熱身賽首次亮相，共3打數1安，打擊率為3成33。

