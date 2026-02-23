冬奧》余睿越野滑雪50公里寫亞洲最佳 擔任閉幕典禮掌旗官

米蘭冬奧閉幕典禮，余睿擔任掌旗官。（奧會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2026米蘭科爾蒂納冬季奧運在義大利當地時間22日晚間舉行閉幕典禮，我代表團在本屆賽會雖未站上頒獎台，但多名選手在舞台上有歷史性突破與完賽，也為我國冬季運動寫下新篇章。

閉幕典禮上，中華隊由女子越野滑雪選手余睿擔任掌旗官，與代表團總領隊林廷芳、代表團總幹事高馥淇，率領女子雪車隊林欣蓉、林頌恩以及男子花式滑冰李宇翔一同參與盛會。

26歲余睿首次代表中華隊征戰奧運，依序參加了10公里+10公里雙式混合賽、競速傳統式、10公里個人計時賽（自由式）及50公里集體出發賽（傳統式）四個項目。今天她在50公里集體出發賽45名選手中，以2小時34分01秒排在第22名，也是亞洲選手中最佳成績。

能擔任閉幕掌旗官，余睿感到非常榮幸，也想對這段期間一直支持她、為她加油打氣的粉絲表達感謝，她表示，從社群平台上收到許多溫暖訊息，不少人提到因為她的表現而受到鼓勵，也認為台灣有選手能出戰越野滑雪是一件很棒的事情，「我也想對所有年輕運動員說，請繼續堅持下去，勇敢對那些看似瘋狂、遙不可及、甚至不太可能的機會說『好』，因為你永遠不知道接下來會發生什麼。」

回顧本屆代表團精彩表現，多項歷史性突破與完賽意義深遠，每一場比賽都展現選手長期投入與努力的成果。花式滑冰李宇翔在短曲刷新個人最佳，長曲決賽更繳出零失誤表現，雖未能改寫隊史最佳（1992阿爾貝市冬奧第17名），但他代表我國暌違多年再次登上冬奧，更是首位本土培訓出的花滑奧運國手，已是一個里程碑。女子競速滑冰陳映竹首度踏上奧運舞台，也在500公尺項目以第11名締造隊史新紀錄。

阿爾卑斯式滑雪選手李玟儀與張天將，在艱困雪道上克服挑戰順利完賽；越野滑雪余睿與李杰翰堅持到底，完成屬於自己的滑行時刻；女子單人雪車林欣蓉與雙人雪車隊友林頌恩、梁宥婕（候補）則在高速滑行中穩定發揮，為我國雪車項目累積寶貴的奧運經驗。

米蘭冬奧閉幕典禮。（奧會提供）

米蘭冬奧閉幕典禮，余睿擔任掌旗官。（奧會提供）

米蘭冬奧閉幕典禮，台灣代表團。（奧會提供）

