NBA》碰到西部王者還是沒辦法！雷霆三分雨轟垮騎士、中斷7連勝

雷霆今天在主場下起三分雨，成功中斷騎士的7連勝。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕透過交易補強哈登（James Harden）並一路連勝的騎士，今天強碰西部龍頭雷霆，雖然衛冕軍少了一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）等人助陣，但團隊在主場狂砍21顆三分球，靠著強大的火力以121：113獲勝，中斷騎士近期的7連勝，本季例行賽兩場交手都由雷霆獲勝。

雷霆近期仍受傷兵困擾，「SGA」、A.米契爾（Ajay Mitchell）持續因腹部拉傷缺陣，此外威廉斯（Jalen Williams）與卡盧索（Alex Caruso）則是分別因為右大腿後側拉傷以及左腳踝扭傷高掛免戰牌，導致戰力有所打折。

不過這不影響西部王者的得分能力，首節喬伊（Isaiah Joe）帶領雷霆團隊投出62.5%的高命中率，其中三分球12次嘗試投進多達8顆，單節拿下40分大幅領先，次節雖也投進6顆外線但整體命中率偏低，讓騎士把分差給縮小，上半場打完雷霆以9分差領先。

易籃後，近期狀態也很火燙的騎士把握對方手感冰冷繼續追分，第3節在麥瑞爾（Sam Merrill）的領銜之下還一度把比數超前，最後雷霆才靠著威金斯（Aaron Wiggins）的跳投與霍倫格姆（Chet Holmgren）罰球，在該節結束前拿回領先優勢。

進入到決勝節，轉隊到騎士就未曾輸過的哈登與莫布利（Evan Mobley）攜手砍分，但雷霆則靠著哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）、華勒斯（Cason Wallace）以及霍倫格姆的聯合略勝一籌，最終全隊靠著三分外線41投21中的強大火力，成功擋住了騎士的連勝之路。

雷霆本場砍下全場最高22分的是喬伊，華勒斯挹注20分10助攻，霍倫格姆則打下17分15籃板外帶3阻攻的表現；騎士部分，D.米契爾（Donovan Mitchell）、哈登與麥瑞爾皆拿到20分並列全隊最高。

