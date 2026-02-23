經典賽》決賽若遇美國隊會登板嗎？大谷翔平笑回：如果楚奧特有上場...

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）3月登場，道奇日本巨星大谷翔平即將回日本與國家隊會合，備戰經典賽。雖然大谷在WBC期間只擔任打者，今天被問到若在決賽遇到美國隊、戰況膠著時，會不會想以投手身分登板，對此大谷受訪笑說，若楚奧特（Mike Trout）有上場，「那就很誘人了。」

2023年經典賽冠軍戰，大谷翔平在第9局站上投手丘，最後三振當年的美國隊長楚奧特，幫助日本隊奪冠成為該年經典場景。但楚奧特今年未參戰經典賽。

今天有美國媒體提到，若日本隊在決賽遇到美國隊，若第9局時戰況膠著，大谷翔平是否會主動請纓登板投球？大谷翔平透過翻譯笑回，「如果最後是楚奧特上場的話，也許有可能吧。」

對於教士隊左投松井裕樹可能因左腳傷勢退出日本隊，大谷翔平對此說，他有聯絡過松井裕樹，「我當然知道他一定很不甘心，不過首先希望傷勢是輕傷，也祈禱他能在復健初期順利，盡早在球季中歸隊。」

談到2028年洛杉磯奧運將會有棒球項目，大谷翔平說，「我覺得對棒球界來說，這應該是一件很棒的事情。如果選手想參加，我認為非常好。至於會有那些選手參加，現在還不清楚。從制度上來看，能有這樣的機會，我覺得是一件很好的事情。」

