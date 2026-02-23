自由電子報
NBA》約基奇超狂35分大三元無用 勇士末節大逆轉金塊止敗

2026/02/23 09:13

波傑姆斯基（右）、約基奇（左）。（路透）波傑姆斯基（右）、約基奇（左）。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕傷兵滿營的勇士今天在主場迎戰金塊，即便明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）繳出35分、20籃板、12助攻大三元，但勇士在末節以一波20：2攻勢逆轉戰局，終場以128：117獲勝，終止2連敗。

勇士近期傷病問題嚴重，除了柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）都因傷缺陣外，新成員波辛傑斯（Kristaps Porzingis）和D.格林（Draymond Green）今天也分別因生病和下背不適缺陣，一口氣少了一大群主力。

即便如此，勇士在上半場仍打出競爭力，兩節打完以76：67領先，但易籃後勇士外線熄火、單節三分球13投0中，金塊則在這節打出34：19攻勢逆轉戰局，3節結束反倒以6分超前。

勇士後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）在末節挺身而出，單節6投6中獨攬15分，灣區大軍也因這節一波20：2攻勢再次翻轉局勢，收下關鍵勝利。

勇士今天7人得分上雙，穆迪（Moses Moody）攻下全隊最高23分、7籃板，哈佛德（Al Horford）三分球7投6中進帳22分、7助攻，替補上陣在末節建功的波傑姆斯基攻下18分、15籃板、9助攻。

金塊方面，約基奇繳出35分、20籃板、12助攻大三元，穆雷（Jamal Murray）21分次之。

約基奇（右）。（路透）約基奇（右）。（路透）

波傑姆斯基。（美聯社）波傑姆斯基。（美聯社）

