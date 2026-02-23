MLB》守護者簽一壘強打平衡左傾打線 教頭坦言興奮：可帶來影響

霍斯金斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》記者梅塞爾（Zack Meisel）的消息指出，克里夫蘭守護者以小聯盟約，簽下一壘強打霍斯金斯（Rhys Hoskins）。

下個月將滿33歲的霍斯金斯，去年迎來在釀酒人的第2個球季，但在7月時遭遇左大拇指扭傷，兩個月後才回到大聯盟賽場，上個球季累計90場出賽，繳出.237/.332/.416的打擊三圍，外帶12發全壘打與43分打點，wRC+109。

請繼續往下閱讀...

球季結束後，釀酒人拒絕執行霍斯金斯價值1800萬美元的共同選擇權，並獲得了400萬美元的買斷費，直到今天守護者選擇出手補強。

雖然目前還在等待體檢結果，但霍斯金斯今天已經隨隊練習，守護者總教練瓦格特（Stephen Vogt）受訪表示，對於他的到來感到興奮，「他是一名既可守一壘又能打DH的右打者，他有機會在春訓報到後為球隊帶來影響，甚至有可能擠進最終名單，我們陣中並沒有太多的右打，這是顯而易見的。」

去年球季以大聯盟2年級生身分就出賽142場，敲出27轟、wRC+113的曼扎多（Kyle Manzardo），以及上賽季迎來新人年的凱夫斯（C.J. Kayfus），是霍斯金斯來到守護者最主要的競爭者，不過兩位球員皆是左打。據大聯盟官網報導，若霍斯金斯成功擠進開幕名單，能再額外獲得150萬美元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法