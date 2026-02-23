自由電子報
NBA》射瘋了！ 小波爾三節就10顆 黃蜂追平聯盟單節三分紀錄

2026/02/23 10:26

小波爾今天單場10顆三分，追平黃蜂隊史紀錄。（路透）小波爾今天單場10顆三分，追平黃蜂隊史紀錄。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕本季有望重返季後賽的黃蜂，今天客場出戰巫師全隊下起三分雨，終場129比112輕鬆取勝，團隊還追平了聯盟單節三分球紀錄。

此戰黃蜂團隊展現絕佳三分手感，全場46次出手命中25球，投出54%的高命中率，此外，黃蜂在第三節投進12顆三分，追平了聯盟單節三分命中紀錄。

明星後衛小波爾（LaMelo Ball）今天攻下全場最高37分，其中三分球15投10中，10顆三分寫下生涯新高，同時也追平了黃蜂隊史紀錄，過去黃蜂有4人達成過單場10顆三分，分別是沃克（Kemba Walker）、羅齊爾（Terry Rozier）、烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）、葛拉漢（Devonte' Graham）。

由於今天比賽早早分出勝負，小波爾全場只出賽約27分半，第四節完全沒有上場，換言之，他僅用三節時間，就追平了黃蜂隊史三分紀錄。

菜鳥射手庫尼普爾（Kon Knueppel）今天也投進5顆三分，本季累積198顆三分，離穆雷（Keegan Murray）寫下的單季206顆新人紀錄，僅差9顆就可以改寫歷史。

