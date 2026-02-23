NBA》塞爾提克打爆湖人三巨頭 詹姆斯又寫里程「悲」

詹姆斯（左）。（路透）



〔記者盧養宣／綜合報導〕塞爾提克今踢館洛杉磯，J.布朗（Jaylen Brown）攻下32分，派理查德（Payton Pritchard）替補轟30分，聯手以111：89痛宰湖人，紫金大軍終止近期2連勝。

兩隊前次在波士頓交手，綠衫軍以21分差大勝，雙方首節打完以28：28平分秋色，塞爾提克次節靠派理查德單節3顆三分球獨攬11分，打出32：22的攻勢，帶著60：50領先進入下半場。

上半場拿下13分的J.布朗第三節再進帳11分，幫助塞爾提克持續擴大差距，今天手感火燙的派理查德決勝節繼續輸出，助隊將分差擴大至超過20分，讓勝負提前定調。

J.布朗今28投10中攻下32分、8籃板、7助攻，派理查德扮演板凳暴徒，6顆三分彈挹注30分、8助攻，懷特（Derrick White）進帳12分，奎塔（Neemias Queta）拿10分、12籃板。

湖人此役團隊命中率僅39.1%，外線30投9中，只有三巨頭得分超過雙位數，東契奇（Luka Doncic）繳全隊最高25分，詹姆斯今寫下多項里程碑，包括史上第2位達成例行賽1600場出賽，以及例行賽總得分達到4萬3000分，可惜仍無法幫助球隊贏球，今以20分、5助攻作收，里維斯（Austin Reaves）斬獲15分、7籃板。

