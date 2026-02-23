自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》歷經1個月慘淡10連敗終於中止！米德爾頓率獨行俠退溜馬

2026/02/23 11:01

米德爾頓今天拿下25分，幫助獨行俠中止10連敗。（路透）米德爾頓今天拿下25分，幫助獨行俠中止10連敗。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客溜馬主場的獨行俠，靠著米德爾頓（Khris Middleton）攻下全隊最高25分的率領下，幫助球隊以134：130收下勝利，結束了自1997-98球季以來最慘淡的10連敗，也是既1月23號碰上勇士之後再度奪勝。

溜馬陣中內史密斯（Aaron Nesmith）、祖巴克（Ivica Zubac）與麥康諾（T.J. McConnell）皆因傷缺陣，而獨行俠「旗子哥」佛拉格（Cooper Flagg）因左腿扭傷連續缺席3場比賽，也錯失本季唯一一次能在溜馬主場出賽的機會。

雖然狀元郎的傷勢還沒養好，不過今天前兩節有著華盛頓（P.J. Washington）與米德爾頓合作得分，再加上溜馬上半場發生13次犯規，讓獨行俠有著領先優勢。

進入到第3節，雖然缺席3場比賽後回歸的西亞卡姆（Pascal Siakam）得到11分成為溜馬的進攻核心，但獨行俠包括替補在內，該節上場的9名球員都有分數進帳保持領先，來到決勝節後更是一度把領先分差擴大至11分，最終球隊順利中止連敗低潮。

獨行俠今天有6人得分上雙，其中米德爾頓攻下25分最高，外帶7籃板7助攻，華盛頓緊隨其後挹注23分9籃板，巴格利（Marvin Bagley III）得到12分11籃板。

溜馬部分，西亞卡姆砍下全場最高的30分外加8籃板，內姆哈德（Andrew Nembhard）則有22分11籃板，沃克（Jarace Walker）18分9籃板6助攻，布朗（Kobe Brown）則打進生涯新高的15分。

除了比賽之外，溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）在賽前透露，因右腿阿基里斯腱撕裂整季報銷的一哥哈里伯頓（Tyrese Haliburton）還染上帶狀疱疹（俗稱皮蛇），將有幾周的時間不在隊上。

