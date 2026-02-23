自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》波傑姆斯基末節瘋狂表現率勇士逆轉 柯爾讚：我們需要的人才

2026/02/23 10:22

波傑姆斯基。（美聯社）波傑姆斯基。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰金塊，3節打完一度落後，但末節波傑姆斯基（Brandin Podziemski）挺身而出，單節6投6中獨攬15分，全場進帳18分、15籃板、9助攻準大三元，率隊以128：117獲勝，讓主帥柯爾（Brandin Podziemski）大讚他是球隊需要的人才。

勇士近期傷病問題嚴重，除了柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）都因傷缺陣外，新成員波辛傑斯（Kristaps Porzingis）和D.格林（Draymond Green）今天也分別因生病和下背不適缺陣，一口氣少了一大群主力。

不過，勇士今天面對金塊仍打出競爭力，即便3節打完一度以6分落後，末節一波20：2攻勢扭轉戰局。值得一提的是，22歲的年輕後衛波傑姆斯基前3節手感不理想，但末節大爆發，6投6中獨攬15分，外加抓下8籃板、2助攻，外媒指出，波傑姆斯基決勝節的數據，過去僅魏斯布魯克（Russell Westbrook）、約基奇（Nikola Jokic）和東契奇（Luka Doncic）曾辦到。

對於自己末節表現，波傑姆斯基表示，「我投進幾球之後，感覺有點像進入自己的ZONE，一切都像慢動作一樣，我們的目標就是努力找到那種感覺。」他的精采演出也獲得柯爾大力讚賞，「他的表現非常出色，他是我們需要的人才。」但柯爾不諱言，他的表現確實起伏不定，但球隊狀態也是，「有時候，球隊的低迷也會影響到個別球員。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中