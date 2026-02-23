NBA》波傑姆斯基末節瘋狂表現率勇士逆轉 柯爾讚：我們需要的人才

波傑姆斯基。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰金塊，3節打完一度落後，但末節波傑姆斯基（Brandin Podziemski）挺身而出，單節6投6中獨攬15分，全場進帳18分、15籃板、9助攻準大三元，率隊以128：117獲勝，讓主帥柯爾（Brandin Podziemski）大讚他是球隊需要的人才。

勇士近期傷病問題嚴重，除了柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）都因傷缺陣外，新成員波辛傑斯（Kristaps Porzingis）和D.格林（Draymond Green）今天也分別因生病和下背不適缺陣，一口氣少了一大群主力。

不過，勇士今天面對金塊仍打出競爭力，即便3節打完一度以6分落後，末節一波20：2攻勢扭轉戰局。值得一提的是，22歲的年輕後衛波傑姆斯基前3節手感不理想，但末節大爆發，6投6中獨攬15分，外加抓下8籃板、2助攻，外媒指出，波傑姆斯基決勝節的數據，過去僅魏斯布魯克（Russell Westbrook）、約基奇（Nikola Jokic）和東契奇（Luka Doncic）曾辦到。

對於自己末節表現，波傑姆斯基表示，「我投進幾球之後，感覺有點像進入自己的ZONE，一切都像慢動作一樣，我們的目標就是努力找到那種感覺。」他的精采演出也獲得柯爾大力讚賞，「他的表現非常出色，他是我們需要的人才。」但柯爾不諱言，他的表現確實起伏不定，但球隊狀態也是，「有時候，球隊的低迷也會影響到個別球員。」

