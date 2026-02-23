自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

MLB》認大谷翔平還未到極限 恩師：只敲55轟、無塞揚獎和單季20勝...

2026/02/23 12:04

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天做Live BP（實戰投打練習），大谷恩師、日本火腿首席棒球總管（CBO）栗山英樹今天造訪道奇春訓營並視察大谷的表現，他談對於大谷的期待，認為還能做到更多。

日媒《Sponichi Annex》報導，談到對於大谷翔平的期待，栗山英樹對他設下高標準，「他只敲55發全壘打，還沒有拿過塞揚獎，也還沒拿過（單季）20勝，就這樣而已。」

「確實，沒有人想到日本選手能在美國奪得全壘打王，但標準不在那裡，而是在大谷翔平自己的基準值。我覺得他是否已經發揮到極限？我認為還沒有。對翔平說『真厲害啊，大谷桑。』反而有點失禮，我是真心這樣想的。他還能做到更多，還能讓大家更驚訝，最後也會留下相應的成績。」栗山英樹說道。

今年世界棒球經典賽，大谷翔平將以打者身分代表日本隊出賽，預計可能不會上場投球。

對於大谷是否真的不會在經典賽登板，栗山英樹笑說，「這不是我來『判斷』，而是他最後會自己說出『我要投』的那一刻才算。雖然規則上可能有很多限制，但如果我是監督，坐在板凳席上，偶然與（大谷）四目相交，我覺得他什麼都不說就會自己走上去，我甚至能想像怎麼攔都攔不住的感覺。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中