MLB》認大谷翔平還未到極限 恩師：只敲55轟、無塞揚獎和單季20勝...

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天做Live BP（實戰投打練習），大谷恩師、日本火腿首席棒球總管（CBO）栗山英樹今天造訪道奇春訓營並視察大谷的表現，他談對於大谷的期待，認為還能做到更多。

日媒《Sponichi Annex》報導，談到對於大谷翔平的期待，栗山英樹對他設下高標準，「他只敲55發全壘打，還沒有拿過塞揚獎，也還沒拿過（單季）20勝，就這樣而已。」

「確實，沒有人想到日本選手能在美國奪得全壘打王，但標準不在那裡，而是在大谷翔平自己的基準值。我覺得他是否已經發揮到極限？我認為還沒有。對翔平說『真厲害啊，大谷桑。』反而有點失禮，我是真心這樣想的。他還能做到更多，還能讓大家更驚訝，最後也會留下相應的成績。」栗山英樹說道。

今年世界棒球經典賽，大谷翔平將以打者身分代表日本隊出賽，預計可能不會上場投球。

對於大谷是否真的不會在經典賽登板，栗山英樹笑說，「這不是我來『判斷』，而是他最後會自己說出『我要投』的那一刻才算。雖然規則上可能有很多限制，但如果我是監督，坐在板凳席上，偶然與（大谷）四目相交，我覺得他什麼都不說就會自己走上去，我甚至能想像怎麼攔都攔不住的感覺。」

