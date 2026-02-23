自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》保險沒過無緣國家隊 費城人火球後援吐心聲：難過且難以理解…

2026/02/23 11:27

阿瓦拉多因保險問題無緣本屆經典賽。（資料照，法新社）阿瓦拉多因保險問題無緣本屆經典賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年經典賽開打前，傳出多起因保險問題不能參賽的消息，近日又傳出，費城人後援左投阿瓦拉多（José Alvarado）也因同樣問題無法代表委內瑞拉，對此他本人在社群發文，表示對這樣的結果感到難過且難以理解。

近日《El ExtraBase》記者阿瓦瑞茲蒙提斯（Daniel Álvarez-Montes）透露，費城人後援左投阿瓦拉多因為保險問題，無法代表委內瑞拉出戰經典賽，讓他無緣連3屆披上國家隊戰袍，他本人也在今天發文證實這個消息，並且表示自己很難過，對於這個結果難以理解。

阿瓦拉多文中透露，他很希望可以連續3屆代表委內瑞拉出戰經典賽，披上國家隊戰袍是他生涯最棒的成就之一，每次出戰都是全力以赴。儘管無緣本屆經典賽，阿瓦拉多還是希望隊友順利，希望他們可以抱回冠軍。

2023年經典賽，阿瓦拉多代表委內瑞拉投了3局，繳出3局無失分、5次三振的表現。去年阿瓦拉多因為禁藥問題，被大聯盟禁賽80場，使他整季只出賽28場，不過在26局投球中送出了32次三振。

費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）日前受訪時表示，阿瓦拉多目前沒有健康問題，他不知道保險出了什麼問題，但他在隊上一切都很好。

