體育 籃球 NBA

NBA》沒打算擺爛讓柯瑞休整季！ 柯爾認為勇士還有季後賽機會

2026/02/23 11:14

柯瑞。（歐新社）柯瑞。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）近期因為「跑者膝」休兵當中，歸期未定，但這季勇士已經折損巴特勒（Jimmy Butler），一口氣少了兩人，前景不樂觀。ESPN分析師帕金斯 （Kendrick Perkins）建議，勇士應該讓柯瑞休到季末，讓其他人去發揮，但主帥柯爾（Steve Kerr）不認同這項提議，他認為，勇士還有爭取季後賽機會，柯瑞只要傷癒就會讓他回到場上。

勇士這季兩大主力巴特勒、柯瑞先後倒下，柯瑞爆發跑者膝傷勢後，原定在明星賽後回歸，但因還有疼痛狀況，預計要等到3月之後才會歸隊，少了重要核心，外界普遍不看好勇士這季表現。

日前帕金斯建議，勇士應該讓柯瑞直接休到季末，「讓其他球員打完這個賽季，看看哪些人適合球隊，如果是我的話，會讓除了柯瑞之外的其他勇士球員打完這季來證明自己，看看他們是否想留在這裡。」其實也有不少勇士球迷贊同這樣的說法，他們認為，勇士可藉由擺爛爭取更好選秀順位，柯瑞也能好好休息，以待來日。

不過，柯爾對於這項說法感到困惑，他認為勇士這季還是大有可為，無須選擇擺爛，「我們當然不會做任何愚蠢的事情，我們會保護他，但只要他恢復健康，他就會上場比賽。球隊還有很多目標要爭取，現階段季後賽的形勢也很好。雖然柯瑞這個傷一直困擾著他，但不代表這季我們讓他回歸，就會危害到他下個賽季。」

