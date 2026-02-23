經典賽》受冬奧冰球摘金啟發 美國隊王牌期待棒球版「冰上奇蹟」

美國冬季奧運男子冰球隊摘金。（美聯社）

〔記者林宥辰／台北報導〕海盜隊在主場的球員休息室電視螢幕上，正播放著一幕幕令人難忘的畫面，美國奧運男子冰球隊延長賽2:1力克宿敵加拿大隊，時隔46年再奪金牌。經典賽美國隊塞揚王牌史基斯（Paul Skenes）全程關注此賽事，也燃起經典賽冠軍目標。

美國男子冰球隊上回奪金是1980年，過程被拍成《冰上奇蹟》電影，講述了總教練赫伯布魯克斯帶領的美國男子國家冰球隊在1980年冬季奧運會上奪得金牌的故事。

請繼續往下閱讀...

冰球隊上回奪金，是史基斯出生前22年，而他坦言，自己看過電影，「感覺很酷。這正是我們即將踏上的旅程。」

經典賽美國隊組成耀眼球星陣容，但往年的狀況是，要球星們點頭參賽，頂級投手往往比野手難。史基斯答應出賽後，局勢完全改觀，史庫柏爾（Tarik Skubal）、韋伯（Logan Webb） 等全明星投手也陸續加入，如今美國隊已組成史上最豪華的陣容之一。

由於家族中有多位成員曾服役，23歲的史基斯對國家的承諾格外認真。看到奧運奪金的畫面，也更加點燃他對經典賽的期待。儘管笑稱自己不是冰球專家，史基斯清楚這面金牌對美國隊意義非凡。

史基斯說：「我看過《冰上奇蹟》這部電影、也看過奧運會，還有2017年美國隊奪下經典賽冠軍。我也有幾次代表美國隊出賽的機會，但我們還沒拿過金牌。到別的國家輸球，感覺真的不好。我們希望能改變這一切。」

史基斯。（資料照，路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法