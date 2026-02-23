自由電子報
籃球》童子瑋率台灣男籃到基隆慶安宮參拜 盼26日迎戰南韓告捷

2026/02/23 11:51

中華隊將於2月26日（週四）19時在新北市新莊體育館迎戰南韓隊。今天（23日）9時，在領隊、基隆市議長童子瑋率領下，全體教練團與球員前往基隆慶安宮祈福。（記者俞肇福攝）中華隊將於2月26日（週四）19時在新北市新莊體育館迎戰南韓隊。今天（23日）9時，在領隊、基隆市議長童子瑋率領下，全體教練團與球員前往基隆慶安宮祈福。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕2027年FIBA世界盃亞洲區資格賽第二階段即將登場，台灣隊將於2月26日（週四）19時在新北市新莊體育館主場迎戰南韓隊。今天（23日）9時，在領隊、基隆市議長童子瑋率領下，全體教練團與球員前往基隆慶安宮祈福，向媽祖報告備戰進度，祈求出賽平安順利、旗開得勝。童子瑋表示，關鍵戰役回到主場，更需要團結士氣與信念加持。

童子瑋致詞時說，世界盃資格賽強度逐步提升，每一場比賽都至關重要。他說自己從小在慶安宮長大，人生重要時刻都會向媽祖祈求平安順利，這次也特別帶著全體代表隊前來，「希望媽祖庇佑中華隊再創佳績。」他強調，信仰帶來穩定力量，讓選手在高壓比賽中保持沉著與專注。

童子瑋表示，教練團與球員這段時間的投入與付出。他指出，戰術演練與體能調整都已進入備戰節奏，只要臨場執行到位，團隊合作發揮完整，就能把平時的訓練成果轉化為比賽勝利。他期勉全隊穩紮穩打，在場上展現紀律與拚勁。

他承諾，自己將會持續做好後勤與行政支援，讓教練團與球員無後顧之憂，全心專注比賽。「運氣交給媽祖，拚戰交給我們。」童子瑋以此勉勵全隊，盼在關鍵階段團結一致、迎戰強敵，為台灣爭取晉級機會。童子瑋也呼籲球迷2月26日19時踴躍進場，用掌聲與吶喊成為最強後盾，一同捍衛主場榮耀。

中華職籃代表隊領隊、基隆市議長童子瑋率領（圖右二），教練團與球員前往基隆慶安宮祈福。（記者俞肇福攝）中華職籃代表隊領隊、基隆市議長童子瑋率領（圖右二），教練團與球員前往基隆慶安宮祈福。（記者俞肇福攝）

中華職籃代表隊領隊、基隆市議長童子瑋率領（圖左），教練團與球員前往基隆慶安宮祈福。（記者俞肇福攝）中華職籃代表隊領隊、基隆市議長童子瑋率領（圖左），教練團與球員前往基隆慶安宮祈福。（記者俞肇福攝）

