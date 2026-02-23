MLB》下勾→正投→下勾！ 守護者右投秀超狂投法震驚美國球迷

Guardians 2024 draft pick Cam Schuelke is out there throwing witchcraft this spring pic.twitter.com/PpNiUqvCoi — Talkin' Baseball （@TalkinBaseball_） February 22, 2026

〔體育中心／綜合報導〕守護者24歲右投舒爾基（Cam Schuelke）昨天大聯盟春訓登板，後援0.1局賞1次三振無失分，舒爾基在比賽中展現正投和「潛水艇」般的低肩側投兩種投球方式，讓美國球迷議論紛紛，舒爾基的投球影片也迅速在社群媒體瘋傳。

守護者昨天與紅人的熱身賽，紅人7局上2出局攻占滿壘，這時守護者派上舒爾基救火，面對左打的紅人打者克里爾（Cam Collier），舒爾基先用低肩側投的方式丟一顆80.3英哩的外角曲球先搶到一顆好球，接著再用正投方式投78.3英哩的變速球讓對手揮空，舒爾基又以下勾方式丟69.1英哩的曲球形成壞球，最後舒爾基再用下勾投球丟68.9英哩的滑球讓克里爾揮空吞三振。

這場也是舒爾基生涯在大聯盟春訓的初登板，後援0.1局用4球有3顆好球，賞1次三振無失分，防禦率仍是0。

舒爾基是在2024年的美職選秀會獲守護者第19輪第565順位選進，去年待在新人聯盟和小聯盟1A，舒爾基上季在1A出賽14場都是後援，交出3勝1敗、防禦率4.37的成績，有3次救援成功、1次中繼成功，共投22.2局賞25次三振，被打擊率2成59，每局被上壘率（WHIP）為1.41。

